Mandula Ádám drámája folytatódik – az anya kemény döntést hozott!

Mandula Ádám az elmúlt hetek egyik legnagyobb közfelháborodását keltette, miután élő adásban bántalmazta kisfiát, Medoxot. Az eset után a gyermek édesanyja, Géczi Bea azonnal lépett: biztonságba helyezte a fiút, és jogi úton is fellépett egykori párja ellen. Az ügy jelenleg bírósági eljárás alatt áll, de az anya elmondta, miért döntött a felügyelet mellett.

Mandula Ádám csak felügyelettel láthatja kisfiát, Géczi Bea a gyerek biztonságát tartja a legfontosabbnak

Fotó: Mandula Ádám

Miért nem láthatja Mandula Ádám a fiát?

A botrányhős zenész egyelőre nem találkozhat gyermekével, mivel Géczi Bea csak felügyelet mellett engedné meg a találkozást. Elmondása szerint nem akarja teljesen eltiltani az apát, viszont szeretné, ha a kisfiú biztonságban érezhetné magát. A bíróság döntése után dőlhet el, hogy Mandula Ádám mikor és milyen feltételekkel láthatja újra Medoxot - tájékoztat a Bors.

Mi lesz Mandula Ádám és Géczi Bea kisfiával, Medoxszal?

A kisfiút édesanyja jelenleg magánál tartja, és igyekszik számára nyugodt környezetet biztosítani.

Az anya szerint Medox szereti az apját, de az átélt trauma mély nyomot hagyott benne. A pszichológusok véleményét is figyelembe veszik majd, mielőtt a bíróság dönt a továbbiakról.

Mit tervez Géczi Bea a fia védelmében?

Géczi Bea kijelentette, hogy nem bosszúból, hanem a gyermeke érdekében cselekszik. Továbbra is támogatja, hogy Mandula Ádám rendezze életét, de addig semmilyen kockázatot nem vállal. Az anya célja, hogy Medox biztonságban nőjön fel, és csak olyan körülmények között találkozzon az apjával, amelyek garantálják a lelki nyugalmát.

Mandul Ádám mindenki elvesztett

Úgy tűnik, Mandula Ádám körül végleg elfogytak a barátok. A rapper botrányos élő videója után, amelyben kisfiát bántalmazta, most már az is hátat fordított neki, aki korábban mindig kiállt mellette. Rugós Beke – aki eddig testvérként kezelte Mandulát – egy döbbenetes nyilatkozatban mondta el, miért szakított vele végleg. Szavai nem hagynak kétséget afelől, hogy a rapper egyre mélyebbre süllyed, és most már a saját köreiből is kitaszították. Hogy pontosan mit mondott Beke és milyen részleteket árult el a kapcsolatukról, azt az Origo oldalán megtekintheti.