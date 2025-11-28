Mandula Ádám mélyrepülése: a gyermekbántalmazó botrány után már csak mosogatói állást kap

Mandula Ádám élete teljesen összeomlott a TikTok-botrány után. A rapper az élőzés közben fiával szemben tanúsított bántalmazó viselkedése miatt rengeteg rajongót és szakmai támogatót veszített el. Bár azóta józan, szakemberhez jár és próbálja rendbe tenni az életét, a megbocsátás egyelőre várat magára.

Mandula Ádám

Mandula Ádám mosogatni kényszerült – pénz nélkül maradt

A sztárpapa szinte bármit elvállalna, csak hogy legyen bevétele, de a botrány óta szinte mindenhol elutasítják. A héten egy japán étteremben mosogatott, mert már alig maradt pénze, pedig nemsokára megszületik második gyermeke.

Közeli ismerőse szerint Ádám kétségbe van esve: azt sem tudja, miből fogja fenntartani a családját.

Szakemberhez jár, józan életmódra váltott

A rapper azóta teljesen leállt az alkohollal, pszichológushoz és pszichiáterhez jár, és állítása szerint a drogoktól is régen megszabadult. Bár mindent megtesz a változásért, a botrány miatt sokan végleg elfordultak tőle.

Csak felügyelettel találkozhat a kisfiával

A történtek után Géczi Bea azonnal megtette a szükséges jogi lépéseket, így a rapper csak felügyelő jelenlétében láthatja fiát, Medoxot. Az első találkozás már megtörtént, a kisfiú örült az apjának, és egy szóval sem hozta fel az esetet.

Ádám bízik benne, hogy idővel a bizonyított változás után újra kettesben tölthet időt fiával.

