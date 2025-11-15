Fiától eltiltották, párja babát vár: Mandula Ádám mindent elmondott!

Mandula Ádám ismét apai örömök elé néz, mégis fájó időszakot él át, hiszen első gyermekével jelenleg nem találkozhat. A rapper hamarosan bíróság elé áll a bántalmazás gyanúja miatt, és addig kizárólag telefonon beszélhet fiával. Ennek ellenére reméli, hogy idővel minden rendeződik, és teljes figyelmével készül a kisbabája érkezésére.

Mandula Ádám bízik benne, hogy rendeződnek a fiával kapcsolatos jogi ügyei - Fotó: TV2

Az elmúlt hónapokban többször is beszélt arról, hogy szeretné rendbe tenni az életét, felhagyni a káros szokásokkal, és jobb apává válni. Mindez azonban nem valósult meg: október közepén a TikTokon élőben jelentkezett be láthatóan ittas állapotban, ahol bántalmazó viselkedést tanúsított fiával szemben. Az Éden Hotel korábbi szereplője utólag elismerte, hogy elfogadhatatlanul viselkedett Medoxszal, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sosem bántaná őt szándékosan - tájékoztat a Bors.

Igaz-e Mandula Ádám új párjának várandóssága?

Nemrég a követői előtt árulta el, hogy barátnője valóban babát vár – ezúttal nem tréfáról van szó. Korábban ugyanis már volt egy eset, amikor párja hamis terhességi teszttel hitette el vele, hogy úton van közös gyermekük. A történtek miatt komoly veszekedés robbant ki köztük, az ablak is betört, ám később sikerült kibékülniük.

Most viszont minden más: a sztárpár boldogan jelentette be, hogy a magzat 9 hetes, és Mandula Ádám izgatottan várja második gyermekét.

Hogyan próbálja bizonyítani Mandula Ádám, hogy jó apa?

A rapper szerint a történtek rávilágítottak arra, mennyi mindent kell még tennie azért, hogy bizonyítsa: képes felelősségteljes szülő lenni. A bántalmazás gyanúja miatti per során szeretné tisztázni magát, és mindent megtesz annak érdekében, hogy visszakapja a személyes találkozás lehetőségét.

Géczi Bea szerint fiuk biztonsága mindennél fontosabb

Bea korábban elmondta, hogy rendkívül megterhelő időszakon van túl, de határozott abban, hogy Medox számára biztonságos és szeretetteljes környezetet teremt. Nem kíván a múlton rágódni, inkább a jövőre, valamint fia lelki békéjére koncentrál.

