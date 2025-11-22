Marics Peti beszólt Tóth Andinak – videó

Marics Peti ismét a rajongók érdeklődésének középpontjába került: a ValMar énekese legfrissebb produkciójában korábbi szerelmére tett utalást, ami gyorsan beszédtémává vált a közösségi médiában – írja a Bors.

CikkekMarics Peti – Fotó: MW bulvár

Marics Peti beszólt Tóth Andinak

A legújabb videóban a Megasztár zsűritagja ValMar-os társával, Milánnal, illetve Pető Brúnóval és KKevinnel mutatja meg a közös produkciójuk részletét. Bár a szám hangvétele könnyed és szórakoztató, a szövegben elhangzó mondat egyértelműen a korábbi párkapcsolatra utal:

Ez jobb, mint a Tóth Andi.

A volt álompár szakítása már több mint három éve történt, de a rajongók továbbra is kíváncsian figyelik, hogyan reagál majd Tóth Andi a megjegyzésre. Marics Peti népszerűsége töretlen, ugyanakkor magánélete továbbra is az érdeklődés középpontjában áll. Tóth Andi azóta is egyedülálló, míg Petit időről időre hírbe hozzák valakivel.

