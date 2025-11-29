Marics Peti elszólta magát: kiderült az igazság

A Bors cikke szerint a műsor történetének legígéretesebb rappere azt kérdezte mesterétől, Marics Petitől, hogy mi az a nagy álom, amit a sikerek után még szeretne megvalósítani.

Marics Peti rajongói azonnal reagáltak

Marics nem kertelt, egyből őszintén válaszolt tanítványának.

Szeretnék egy családot. Majd nyilván lesz is valamikor, remélhetőleg, ha lesz olyan, aki el tud viselni engem”

– vágta rá az énekes.

A Megasztár 2025 zsűrijének szavai egy pillanatra megállították a forgatás nyüzsgését. A mindig pörgős, bulikkal és teltházas koncertekkel azonosított énekes most megmutatta, hogy a reflektorokon túl ő is ugyanazokra az alapvető dolgokra vágyik, mint bárki: stabilitásra, szeretetre, biztos otthonra, családalapításra.

Marics azt is hozzátette, hogy számos terve van, amelyekről nem beszél nyilvánosan, de ezt a gondolatot most nem tudta magában tartani. Rajongói pedig azonnal reagáltak: kommentek százai jelezték, hogy ők bizony szívesen „elviselnék” az énekest.

Úgy tűnik, Marics Peti valóban új fejezet küszöbén áll, már csak az a kérdés, ki lesz az, aki mellett végleg megállapodik.

