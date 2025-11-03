Titkos románc a Megasztárban? Marics Peti és tanítványa körül izzik a levegő

A Megasztár idei szériájában Marics Peti és Lengyel Johanna közti kémia minden adásban érezhető. A közös produkciók során a nézők szerint nemcsak a zene, hanem a tekintetek is mesélnek. Az internetes fórumok és kommentelők máris arról írnak, hogy alakulóban lehet a műsor első szerelmi szála - számol be a Bors.

Rajongók szerint Marics Peti és Lengyel Johanna között egyre forróbb a hangulat

Marics Peti és Lengyel Johanna kapcsolata egyre feltűnőbb

A közösségi médiában egymást érik a bejegyzések, amelyek szerint Johanna és Marics között szikrázik a levegő. A kommentelők egy része szerint a páros között olyan természetességgel működik az összhang, ami ritka a képernyőn. Többen már most „álompárnak” nevezik őket, és kíváncsian várják, lesz-e folytatás a műsoron túl is.

A sztár mentor egyelőre minden pletykát tagad, és azt hangsúlyozza, hogy csupán mester-tanítvány viszony van közöttük. Ugyanakkor a kamerák előtti pillanatok, a mosolyok és a gesztusok sokak szerint mást üzennek. A nézők fantáziáját mindenesetre beindította a látványos harmónia.

Alakul valami Marics Peti és Lengyel Johanna között?

A kérdésre egyelőre nincs hivatalos válasz, de a nézők szinte biztosak benne, hogy nem véletlen a kémia. Akár csak egy ártatlan flört, akár valódi érzelmek, az biztos, hogy a Megasztár idei évadának egyik legizgalmasabb témájává vált a kettejük körüli szerelmi szál.

Szívfájdalom gyötri Marics Petit

Marics Peti most először engedett bepillantást a mosoly mögé rejtett valóságba. A Megasztár sztármentora őszintén beszélt arról, hogy nem minden arany, ami fénylik – a sikerek és elismerések ellenére egy mély, személyes szívfájdalom is ott él benne. Bár kívülről magabiztosnak és kiegyensúlyozottnak tűnik, szavai arról árulkodnak, hogy az élet más területein hiányérzet gyötri. Vallomása egyszerre meglepő és megható.

