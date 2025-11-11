Marics Peti végre elárulta, mi van közte és Lengyel Johanna között

A rajongók szerint Peti tekintete gyakran elárul valamit, amikor Johanna a színpadon énekel, és a kettejük közti „kémia” már szinte tapintható. Marics Peti azonban a napokban megtörte a csendet, és egy közös videóban tisztázta a kapcsolatukat – írja a Bors.

A rajongók szerint szerelem van kibontakozóban Marics Peti és mentoráltja, Lengyel Johanna közt.

Fotós: Gál Regina Adrienn

Marics Peti reagált a pletykákra

A rövid felvételben a zenész egyértelműen reagált a felröppenő pletykákra, és humorral, de határozottan oszlatta el a félreértéseket. Elmondta:

Nálunk igazából, ha még nem vették észre, ez a dinamika, hogy én mondok valamit a versenyzőknek, aztán kinevetnek engem. Egy jót nevetünk és jó a kedv. És ettől van magic köztünk, érzitek? De nem úgy, ahogy ti gondoljátok.

A szavai egyértelműen arra utaltak, hogy közte és Johanná között csupán baráti, szakmai kapcsolat van. A Megasztár stúdiójában érzékelhető jó hangulat és összhang szerinte a közös munka természetes része. Lengyel Johanna is vidáman reagált a helyzetre, és láthatóan nem zavarták a róla szóló híresztelések. A rajongók egy része talán csalódott, hogy a „szerelmi szál” csak a fantáziájukban létezik. Mindenesetre Marics Peti ezzel végleg pontot tett a pletykák végére, és egyértelművé tette: a „varázs” kettejük között a zene és a humor közös nyelvéből fakad, nem pedig romantikából.

Marics Petit szívfájdalom gyötri

A Megasztár új évadában Marics Peti csapata már az élő adásban kiemelkedő produkciót nyújtott. Peti elmondta, hogy az eredmény nem csupán tehetség kérdése, hanem a helyes döntések és az emberi kapcsolatok is szerepet játszanak mentorálás közben. Ugyanakkor a kamera mögött Peti őszintén beszélt arról is, hogy belső szívfájdalmat hordoz, és türelmesen várja azt a pillanatot, amikor minden összeáll.

Marics Peti titokzatos szerelmi élete

Nemrég „Mi Amor” címmel jelent meg a VALMAR új dala, amely a szerelem témáját járja körül. A rajongók ennek kapcsán ismét Marics Peti magánélete felé fordították figyelmüket. A Megasztár 8. évadának mestere azonban régóta nem oszt meg részleteket szívügyeiről, így csak a közösségi médiában terjedő pletykákból lehet következtetni.