Marics Peti bénázásán nevet az internet népe

Kifakadtak a kommentelők a Megasztár rettentő bakija után. A híres énekes és mester (?) Marics Peti elképesztő földrajz tudásával sokkolta a magyar internet – már így is túl sokat látott – virágzó népét. Megrázó részletek következnek!
MegasztárteljesítményföldrajzMarics Peti

A Megasztár felvétele előtti könnyed beszélgetés váratlanul vált országos poénforrássá, amikor Marics Peti rossz irányba próbálta elhelyezni Érdet a térképen. A laza hangulatú jelenet gyorsan elterjedt, és a kommentelők azonnal reagáltak a földrajzi bizonytalanságra. Bár a földrajz nem tűnik a csapat erősségének, a színpadon továbbra is meggyőző teljesítményt nyújtanak.

20250731 Budapest Megasztár zs?ritagja, Marics Peti Fotó: Máté Krisztián MK MW bulvár
Marics Peti ismét megmutatta mit tud Fotó: MW bulvár

Mi történt pontosan a Megasztár felvétele előtt Marics Peti jelenetében?

A top 6-ba jutott versenyzők felkészülése közben Marics Peti kíváncsian kérdezte tanítványát, P.Y.F.U-t korábbi élményeiről. A beszélgetés során került szóba Érd, amelyet a mentor hirtelen Gyula irányába helyezett el. A csapat nevetéssel próbálta oldani a helyzetet, de már ekkor sejthető volt, hogy a földrajzi baki nem marad következmények nélkül.

A nézők azonnal kiszúrták a pontatlanságot, és záporoztak a humoros, olykor csípős hozzászólások. Sokan javították a hibát, mások részletes útbaigazítást adtak, újabbak pedig egyszerűen „nullás földrajztudásnak” nevezték a helyzetet.

Mennyiben befolyásolja ez a baki Marics Peti csapatának teljesítményét és lendületét?

A földrajzi tévedés ellenére a csapat továbbra is megállíthatatlan, hiszen mindhárom versenyzője versenyben maradt. A színpadi teljesítményük továbbra is kiemelkedő, amit a nézők és a zsűri is visszaigazol. A baki inkább könnyed epizódnak bizonyult, amely nem árnyékolja be a mester és a csapat lendületes, összeszedett szereplését – számolt be részletesen a Borsonline.hu.

