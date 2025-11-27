Marsi Anikó férje kórházba került! A műsorvezető gyors reakciója mentette meg

Marsi Anikó ismét a figyelem középpontjába került, miután férje, Gyarmati Gábor rosszul lett egy otthoni edzés közben. Marsi Anikó gyors döntésének hála a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek – írja a Bors.

Rosszul lett Marsi Anikó férje – Fotó: Bors

Mi történt Marsi Anikó férjével?

Gyarmati Gábor a TikTokon osztotta meg az esetet: fekvőtámaszozás közben érezte, hogy valami nincs rendben.

Fájt, lüktetett a fejem, a feleségem pedig azonnal hívta a mentőt

– mesélte.

A kórházban kiderült, hogy a vérnyomásproblémái vannak, ezért további vizsgálatokra és gyógyszeres kezelésre volt szüksége. Marsi Anikó férje saját lábán hagyhatta el az intézményt, de az eset ráébresztette őket, mennyire gyakori betegség a vérnyomásprobléma Magyarországon, és mekkora odafigyelés szükséges.

Milyen változások történtek Marsi Anikó életében?

A TV2 híradósa új fejezetet kezdett az életében. Marsi Anikónál mindig is fontos szerepet játszott a mozgás, de 15 kilós fogyása után most új kihívásokra vágyik.

Betörtek Marsi Anikó otthonába

Marsi Anikó kiadásra szánt budapesti lakásában egy illetéktelen vendég ütötte fel a tanyáját. A tévés csak a villanyórát akarta leolvasni, amikor döbbenten észlelte, hogy valaki már napok óta ott tartózkodhat.