Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin megszólalt az ukrajnai békéről – hihetetlen, amit mondott

Megdöbbentő!

Michael Schumacher családja súlyos döntést hozott a legendás pilótával kapcsolatban

Marsi Anikó

Marsi Anikó férje kórházba került! A műsorvezető gyors reakciója mentette meg

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyarmati Gábor váratlanul rosszul lett otthonukban – később fájdalmas pillanatokról számolt be. Marsi Anikó határozott közbelépésének köszönhetően gyorsan a helyszínre érkeztek a mentők.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marsi AnikórosszullétmentőGyarmati Gábor

Marsi Anikó ismét a figyelem középpontjába került, miután férje, Gyarmati Gábor rosszul lett egy otthoni edzés közben. Marsi Anikó gyors döntésének hála a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek – írja a Bors.

Marsi Anikó
Rosszul lett Marsi Anikó férje – Fotó: Bors

Mi történt Marsi Anikó férjével?

Gyarmati Gábor a TikTokon osztotta meg az esetet: fekvőtámaszozás közben érezte, hogy valami nincs rendben.

Fájt, lüktetett a fejem, a feleségem pedig azonnal hívta a mentőt

– mesélte. 

A kórházban kiderült, hogy a vérnyomásproblémái vannak, ezért további vizsgálatokra és gyógyszeres kezelésre volt szüksége. Marsi Anikó férje saját lábán hagyhatta el az intézményt, de az eset ráébresztette őket, mennyire gyakori betegség a vérnyomásprobléma Magyarországon, és mekkora odafigyelés szükséges.

Milyen változások történtek Marsi Anikó életében?

A TV2 híradósa új fejezetet kezdett az életében. Marsi Anikónál mindig is fontos szerepet játszott a mozgás, de 15 kilós fogyása után most új kihívásokra vágyik.

Betörtek Marsi Anikó otthonába

Marsi Anikó kiadásra szánt budapesti lakásában egy illetéktelen vendég ütötte fel a tanyáját. A tévés csak a villanyórát akarta leolvasni, amikor döbbenten észlelte, hogy valaki már napok óta ott tartózkodhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!