Botrány a tehetségkutató körül: Farkas Lali nem kímélte a Megasztárt

A Megasztár legutóbbi adása után komoly indulatok robbantak ki a közösségi médiában. A Tóth Gabi által mentorált Bura Connie kiesése sokakat meglepett, köztük a TV2 korábbi felfedezettjét, Farkas Lalit is. A fiatal énekes szerint „normálatlan műsor” lett a tehetségkutató, és kijelentette, hogy nem szabad nézni - írja a Bors.

Farkas Lali szerint igazságtalanul esett ki Bura Connie a Megasztárból

Fotó: TV2

A rajongók többsége értetlenül fogadta, miért esett ki Bura Connie a Megasztárból. Számos hozzászólásban azt olvashatjuk, hogy a nézők szerint Connie a mezőny egyik legerősebb hangja volt, és méltatlanul kellett távoznia. Egyesek úgy vélik, a döntést nem is a produkciók, hanem a mentorok szimpátiája befolyásolja.

Farkas Lali nekiment a Megasztárnak

A Sztárban Sztár leszek! korábbi versenyzője belülről ismeri a TV2 tehetségkutatóinak világát, ezért sokan komolyan vették a kritikáját. Farkas Lali szerint a Megasztár elvesztette hitelességét, és a mostani döntés csak tovább erősítette ezt a véleményt. A nézők közül többen osztják nézetét, sőt, egyes kommentelők bojkottot is emlegetnek.

