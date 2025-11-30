Kiderült, ki nyerte a Megasztár 8. szériáját

Szombat este rendezték a TV2 éneklős tehetségkutató műsora, a Megasztár nyolcadik évadának döntőjét, amelynek során nagy izgalmak közepette derült ki a győztes személye, számolt be a borsonline.hu.

Marics Peti pártfogoltja, Lengyel Johanna nyerte meg a Megasztár 8. évadát

Fotó: Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az első fordulós duettek végén egy versenyzőnek távoznia kellett. Kedl Olívia kiesésével Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila mehetett tovább. Legalábbis a második kör végéig, amikor is újabb versenyzőtől kellett búcsút venniük a nézőknek. A Megasztár 8. évadának bronzérmese a pörgő nyelvű PYFU lett. Ami egyben azt is jelentette, hogy Lengyel Johanna és Ádám Attila szállhatott versenybe a mesés fődíjért.

A szépséges Lengyel Johanna nyerte meg a Megasztárt

A Megasztár 8. győztese végül Lengyel Johanna lett, aki a 40 millió forintos fődíj mellett részt vehet ösztöndíjasként a Kodolányi János Egyetem három éves képzésén a Modern Zenei Tanszék támogatásával, valamint felléphet a 2026-os Strand Fesztiválon is.

