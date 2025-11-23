Hatalmas fordulat a Megasztár színpadán

A Megasztár idei mezőnye már csak néhány énekesből áll, akik a hatalmas tét miatt egyre nagyobb nyomás alatt versenyeznek. A fordulatokkal teli adásban sírás és feszültség kísérte a döntéseket, miközben a kiesők sorsa mindenkit meglepett. Az este történései alapjaiban rengették meg a Megasztár menetét.

Megasztár

Fotó: Bors

Mi történt a Megasztár élő show-jában, ami ekkora fordulatot hozott?

Az ötödik élő show-ban hat énekes – PYFU, Bíró Csongor, Ádám Attila, Kedl Olívia, Lengyel Johanna és Szabó Kamilla Lilla – állt színpadra, hogy továbbjusson a verseny következő fordulójába. A Megasztár színpadán mindenki a maximumot próbálta kiadni, ám a kiesés árnyéka ott lebegett felettük.

Marics Peti beszólt Tóth Andinak – videó

Váratlan kiesés félidőben

A műsor közepén előre nem látott döntés született: a kiesés már félidőben megtörtént, és elsőként Szabó Kamilla Lillától búcsúzott a produkció. A Megasztár történetében ritkán látni ekkora fordulatot ilyen korán, ami érezhetően felborította az egész stúdió hangulatát.

Tarol az interneten Herceg Erika és versenyzője „halózása”

A második kieső neve mindent felkavart

A veszélyzónába ezután PYFU, Bíró Csongor és Ádám Attila kerültek, és a feszültség percről percre nőtt. A végső döntés szerint a második kieső Bíró Csongor lett, aki ezzel idő előtt távozott a Megasztár versenyéből. Az eseményről készült felvétel jól visszaadja, mekkora fordulat volt ez a show-ban.

A döbbenetes jelenetről készült videót megtekintheti a BORS oldalán.