Elkezdődött! Tüntetnek Zelenszkij ellen a Majdanon – képek

Nagy dobással készül a Megasztár felfedezettje

Meglepetéssel készül a TV2 népszerű zenés műsorában Kökény Lali: saját dalt ír, amelyben az eddigi hónapok érzései és nehézségei köszönnek vissza. A 19 éves versenyző a kritikák, a Megasztár légköre és az otthoni szeretet inspirációjából alkotott – és most mindenki hallhatja, amit igazán érez.
MegasztárKökény LaliénekesTV2

Kökény Lali, Curtis egyetlen versenyben maradt tanítványa a Megasztár 2025-ös évadában nagy bejelentést tett: a negyedik élő adásban saját szerzeményt mutat be a közönségnek.

Kökény Lali, Megasztár
Sokan várják a szombati Megasztárt, Kökény Lali új dala miatt
Fotó: Bors

A fiatal énekes elmondta, hogy az elmúlt hónapok érzelmi hullámvasútja – a kemény kritikáktól az otthon hiányán át a stúdióban eltöltött intenzív időszakig – mind beépült a dal szövegébe. Az alkotáshoz erőt merített, amikor hazalátogatott: újra megtapasztalta az otthon melegét, és megpihent a szokásos kanapén, ami szerint ezerrel feltöltötte – írja a Bors.

A Megasztár inspirálta

„Kiírtam magamból az elmúlt öt hónap minden érzését. A kommentek és a műsor inspiráltak, de a szövegben minden benne lesz, beszéljen majd az helyettem” – nyilatkozta Lali, akinek zenei útját édesanyja, Aranka indította el: ő fedezte fel fia tehetségét, amikor egyszer csak elkezdett dúdolni, és énekelgetni otthon. 

Ő beszélt apjával, Kökény Attilával, aki énekórára íratta fiát, és ezzel elindította zenei pályafutását.

A rajongók most már tűkön ülve várják a műsor szombati adását, amikor mindenki hallhatja, miből nőtt ki a fiatal énekes benső világa. Amúgy a múlt héten fordulatos estét hozott a Megasztár. A legutóbbi adásában Németh Bea távozott a versenyből, ami hidegzuhanyként érte a nézőket és a zsűrit egyaránt. A Megasztár színpadától két versenyző is búcsút vett, és Tóth Gabi ezt nem hagyta szó nélkül.

 

