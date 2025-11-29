Tóth Gabi és Curtis ismét egymásnak feszült – ma este eldől, ki nyeri a Megasztárt!

Szombat este várva várt pillanat érkezik el. Kiderül, ki nyeri a Megasztár 8. évadát! Kedl Olívia, Lengyel Johanna, PYFU és Ádám Attila van még versenyben az év hangja címért. Számos extraprodukció is várható: Tóth Gabi és Curtis például együtt állnak színpadra…, hívta fel a figyelmet a borsonline.hu.

A Megasztár mostani évadában sok volt a feszültség, ezúttal Tóth Gabi (balról a második) és Curtis (jobbra) kóstolgatta egymást a döntő előtt

Fotó: Bors

Újabb balhé lesz a Megasztárban?

Ugye nem gondoltátok, hogy pont nekünk nem lesz extra produkciónk?! Természetesen Tóth Gabi és Curtis érkezik, de a dal legyen meglepetés…

– közölte a főpróbán a jó hírt a nézőkkel Curtis.

Válaszul Tóth Gabi, kezében lóbálva a mikrofont, megfenyegette mestertársát:

Majd adok én neked meglepetést!

Alighanem ezúttal csak baráti csipkelődésről van szó, de az vitathatatlan, hogy a műsor során többször egymásnak feszültek a mesterek. Például a válogatók során hatalmas balhé robbant, mikor Herceg Erika magára vette, hogy az indulók közül sokan egyáltalán nem ismerik a dalait. Ennek kapcsán Tóth Gabi kifakadt, hogy ha valaki, hát ő tudja, milyen a csúcsról a mélybe zuhanni – kifakadása kapcsán csak olaj volt a tűzre, hogy Curtis kínjában már elnevette magát.

De az élő show-k alatt is voltak összeszólalkozások, amikor a mesterek egymás versenyzőit kritizálták, főleg, ha Herceg Erika versenyzője, Ádám Attila került sorra...

Duettekkel indul a döntő első köre

Mindennek ellenére Gabi és Curtis jó kapcsolatot ápol és bizonyára nagyon várják a közös produkciót. A döntő ugyanakkor keserédes pillanat számukra, hiszen versenyző nélkül maradtak. Ugyanakkor Marics Peti és Herceg Erika két-két versenyzővel indul, és velük fognak majd egy-egy duettet előadni. Ez lesz az első kör, amelynek a végén a nézői szavazatokat figyelembe véve kiesik egyikük.

A top 3 versenyző ezután egy-egy szólóprodukciót ad elő, és ezúttal is elbúcsúzik a legkevesebb szavazatot kapó versenyző. A végső körre bent maradó két énekes egy-egy korábbi kedvenc dalát eleveníti fel az első helyért folyó küzdelemben: a végső döntés pedig ezúttal is a nézők kezében lesz.

A végső győztes a 40 millió forintos fődíj mellett részt vehet ösztöndíjasként a Kodolányi János Egyetem három éves képzésén a Modern Zenei Tanszék támogatásával, valamint felléphet a 2026-os Strand Fesztiválon is.