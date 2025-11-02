Megasztár 2025: feszültség, kiesések és Tóth Gabi indulatai a színpadon

A Megasztár szombat esti élő adásában tíz énekes lépett a közönség elé, de a feszültség gyorsan nőtt, amikor három versenyző is a veszélyzónába került. Kökény Lalinak még sikerült megkapaszkodnia, ám Jánoki Márió és Bura Connie már nem volt ilyen szerencsés - írja a BORS.

Balról: Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis a Megasztár zsűrijében

Fotó: Bors

Megasztár: Tóth Gabi nem fogta vissza magát

Mindketten Tóth Gabi csapatát erősítették — ezért is volt hatalmas a csalódás. Az énekesnő az adásban és utána sem rejtette véka alá véleményét, szerinte a Megasztár döntései több ponton igazságtalanok voltak.

Üzenet a rajongóknak

Tóth Gabi másnap egy hosszú Instagram-bejegyzésben védte meg versenyzőit, és azt üzente: Kamilla Lillával még nagy terveik vannak, és biztos benne, hogy a döntőig menetelnek.

Tóth Gabi minden héten reflektorfénybe kerül