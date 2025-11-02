Hírlevél

Megasztár 2025: feszültség, kiesések és Tóth Gabi indulatai a színpadon

A TV2 tehetségkutatójának második élő adása mindenkit meglepett. A Megasztár színpadától két versenyző is búcsút vett, és Tóth Gabi ezt nem hagyta szó nélkül.
A Megasztár szombat esti élő adásában tíz énekes lépett a közönség elé, de a feszültség gyorsan nőtt, amikor három versenyző is a veszélyzónába került. Kökény Lalinak még sikerült megkapaszkodnia, ám Jánoki Márió és Bura Connie már nem volt ilyen szerencsés - írja a BORS.

Balról: Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis a Megasztár zsűrijében
Megasztár: Tóth Gabi nem fogta vissza magát

Mindketten Tóth Gabi csapatát erősítették — ezért is volt hatalmas a csalódás. Az énekesnő az adásban és utána sem rejtette véka alá véleményét, szerinte a Megasztár döntései több ponton igazságtalanok voltak.

Tóth Gabi másnap egy hosszú Instagram-bejegyzésben védte meg versenyzőit, és azt üzente: Kamilla Lillával még nagy terveik vannak, és biztos benne, hogy a döntőig menetelnek. 

A teljes cikket a BORS oldalán találja. 

  • Már a  Megasztár középdöntőjében is robbant ki vita, amikor Tóth Gabi döbbenten szembesült azzal, hogy nem emlékszik az egyik versenyzőjére, a kínos helyzet pedig pillanatok alatt éles vitává fajult.
  • Legutóbb is sikerült a reflektorfénybe kerülnie: Tóth Gabi annyira kiborult, hogy dörgedelmes kijelentésével mindenkit meglepett, miközben megújult külsejével és őszinte vallomásaival is a figyelem középpontjába került.

 

