Megasztár 2025: senki sem volt felkészülve erre a fordulatra

A Megasztár november 8-ai adása ismét bebizonyította, miért tartják az ország egyik legizgalmasabb tehetségkutatójának. A színpadon egymást érték a lehengerlő produkciók, ám a verseny kíméletlen: egy valakinek búcsúznia kellett. A szavazatok alapján Németh Bea esett ki, akinek távozása igazi meglepetést okozott — a rajongók döbbenten reagáltak a közösségi médiában – írja a Bors.

Teljes döbbenet a Megasztárban — Németh Bea távozása után forrnak az indulatok

Fotó: Bors

A Megasztár nézői nem hiszik el, hogy Németh Bea kiesett

A közönség szavazatai alapján elsőként Kökény Lali lélegezhetett fel, hiszen biztosította helyét a Megasztár következő adásában. Nem sokkal utána Ádám Attila neve is elhangzott a továbbjutók között, így ő is megkönnyebbülten ünnepelhetett.

