hidegzuhany

Megasztár 2025: senki sem volt felkészülve erre a fordulatra

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ismét fordulatos estét hozott a Megasztár — de ezúttal keserédes véget ért a show. A Megasztár legújabb adásában Németh Bea távozott a versenyből, ami hidegzuhanyként érte a nézőket és a zsűrit egyaránt.
A Megasztár november 8-ai adása ismét bebizonyította, miért tartják az ország egyik legizgalmasabb tehetségkutatójának. A színpadon egymást érték a lehengerlő produkciók, ám a verseny kíméletlen: egy valakinek búcsúznia kellett. A szavazatok alapján Németh Bea esett ki, akinek távozása igazi meglepetést okozott — a rajongók döbbenten reagáltak a közösségi médiában – írja a Bors.

Teljes döbbenet a Megasztárban — Németh Bea távozása után forrnak az indulatok
Teljes döbbenet a Megasztárban — Németh Bea távozása után forrnak az indulatok
Fotó: Bors

A Megasztár nézői nem hiszik el, hogy Németh Bea kiesett

A közönség szavazatai alapján elsőként Kökény Lali lélegezhetett fel, hiszen biztosította helyét a Megasztár következő adásában. Nem sokkal utána Ádám Attila neve is elhangzott a továbbjutók között, így ő is megkönnyebbülten ünnepelhetett.

Megasztár 2025: feszültség, kiesések és Tóth Gabi indulatai a színpadon

A TV2 tehetségkutatójának második élő adása mindenkit meglepett. A Megasztár színpadától két versenyző is búcsút vett, és Tóth Gabi ezt nem hagyta szó nélkül.

Botrány a tehetségkutató körül: Farkas Lali nem kímélte a Megasztárt

Farkas Lali dühösen reagált a tehetségkutató legutóbbi adásra, miután kedvence, Bura Connie kiesett. A Megasztár döntése hatalmas felháborodást váltott ki a nézők körében, akik szerint Tóth Gabi csapatából nem neki kellett volna távoznia.

 

