Meghan Markle elképesztően képmutató

A kritikák szerint Meghan Markle és férje, Harry herceg korábban élesen bírálta a királyi családot, miközben Jackson engedélyével luxuskastélyokban szálltak meg, teljesen ingyen. A Bors beszámolója szerint a brit műsorvezető, Jane Moore a Loose Women adásában külön is kiemelte: meghökkentőnek tartja, hogy Meghan ragaszkodik hercegnéi címéhez, miközben a nyilvánosság előtt rendszeresen támadja a monarchiát.

Meghan Markle

Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meghan Markle szítja a hangulatot

A hírek szerint Victoria Jackson otthonában egy interjún is előfordult, hogy a házvezetőnő „Sussex hercegnéjeként” jelentette be Meghan érkezését, noha csak ketten voltak a szobában. A jelenet a beszámolók szerint olaj volt a tűzre, a közösségi oldalakon sokan felháborodtak.

A hercegnét ráadásul nemrég ruhalopással is megvádolták, miután állítólag eltulajdonított egy smaragdzöld ruhát egy fotózásról. Meghan szóvivője határozottan cáfolta a vádakat, de a botrány így is újabb indulatokat szított.

Meghan Markle üzleti ügyei

A sussexi hercegné, az elmúlt években a brit királyi családtól való távolodás után fokozatosan építette ki saját üzleti birodalmát.

Sussex hercegnéje Párizsban

Meghan Markle, Sussex hercegnéje tíz év után visszatért a párizsi divathétre.