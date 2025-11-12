Kiderült, mikor jön a baba – Megyeri Csilla elárulta az örömhírt!

Megyeri Csilla jelenleg élete egyik legboldogabb időszakát éli. A közkedvelt műsorvezető és influenszer nemcsak kiegyensúlyozott, hanem kimondottan jól érzi magát a terhesség hónapjai alatt. Elmondása szerint nincsenek rosszullétei, sem szédülés, sem hányinger, és amennyire csak lehet, aktív maradt. „Csodásan vagyok! Semmi bajom nincs, se hányinger, sem szédülés. Szerencsésnek gondolom magam, hiszen csak az első trimeszterben volt fáradtság, azóta semmi. A párom, Nico szerint erre lettem kitalálva!” – írja a Bors.

Megyeri Csilla és párja apás szülésre készülnek - Fotó: MW Bulvár

A pár, Megyeri Csilla és bokszoló szerelme, Sarciá Nicola már nagy izgalommal várják első gyermeküket. Egy babanem-leleplező partin derült ki, hogy kislányuk lesz, akinek már a nevét is kiválasztották: Alessia.

Mikor szüli meg kislányát Megyeri Csilla?

A kismama február elejére van kiírva, és bár még nem döntötték el véglegesen, melyik kórházban hozza világra gyermekét, már körvonalazódnak a tervek. „Egy biztos: apás szülést tervezünk, mert mindketten úgy gondoljuk, ez a közös élmény mindent megér” – árulta el.

Hogyan készül Megyeri Csilla a szülésre?

A kismama aprólékosan készül a baba érkezésére. Már kinézték a kiságyat, a ringatót és a babakocsit, ám a rózsaszín színt tudatosan mellőzik: inkább bézs és pasztellszíneket választottak. Azt sem döntötték el véglegesen, külön babaszobát vagy babasarkot alakítanak-e ki, de minden apró részletet átgondolnak.

A műsorvezető arra is figyel, hogy megőrizze egészségét és fittségét a babavárás ideje alatt. „Most tartok plusz tíz kilónál, de tizenötnél szeretnék megállni! Rendszeresen járunk védőnőhöz, babamozira és vizsgálatokra” – mondta Csilla.

