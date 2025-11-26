Ennyire dögös még nem volt: Metzker Viki megmutatta bikinis alakját Dubajban

Metzker Viki, Magyarország egyik legismertebb és legkedveltebb DJ-je újra felrobbantotta a közösségi médiát. Bár ideiglenesen elhagyta az országot, Dubajból is gondoskodik arról, hogy rajongói ne maradjanak tartalom nélkül. A DJ férjével, Ferenczei Gáborral, azaz BSW Gabennel utazott a nyár közepét idéző melegbe, ahol egy merész, neon színű bikiniben pózolt a kamerának.

Metzker Viki

Fotó: Instagram

Metzker Viki újra hódít Dubajból

A Metzker Viki által megosztott fotók percek alatt nagy sikert arattak, hiszen a DJ most is irigylésre méltó formában van. A neonszínű, falatnyi bikini azonnal elrabolta a rajongók figyelmét, akik elismerő kommentekkel árasztották el az influencert.

Viki jelezte Instagram-sztorijában is, hogy a következő két hétben a feltöltődésre fókuszál, ami nem meglepő, hiszen egész évben folyamatosan koncertezik.

A teljes cikket a BORS oldalán olvashatják.

Jól megérdemelt pihenés férjével

Metzker Viki hírhedt arról, hogy nem rejti véka alá szexi oldalát, sem nyaralás sem munka közben. A sztár a dubaji utazásra férjével, BSW Gabennel érkezett, hogy együtt élvezzék a téli hideg után a 30 Celsius-fokos napsütést. Mindkettejük számára fontos volt egy kis kiszakadás a hajtásból, így most kettesben pihennek a luxusvárosban.