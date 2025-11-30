Metzker Viki nem szégyenlős – brutálisan szexi fotó

Metzker Viki ismét megajándékozta rajongóit, méghozzá egy popsi villantós fotóval az Instagramon. Bearanyozta a követői napját, az már biztos! – írja a borsonline.hu.

Metzker Viki bombasztikus testtel őrjíti a rajongókat

Fotó: Instagram

Metzker Viki Dubajban sütteti a fenekét

A szőke DJ és férje az év végi fáradalmakat pihenik ki, jelenleg a dubaji napsütést élvezik. Persze ilyenkor a képek sem maradhatnak el. Mint ahogyan azt Vikitől már megszoktuk, most is szexi fotókat osztott meg az Instagram-oldalán. A tengerparti homokban pózol a fekete-fehér bikinijében, melynek alsó része tökéletesen kiemeli gömbölyded feneke formáját. A szettet egy menő napszemüveggel is feldobta, mi pedig csak ámuldozunk a tökéletes alakját látva.

Ha ilyen bombasztikus gyönyörűen szép atombombát dobnának le Nagyvárad területére, asszem maradnék még akkor is, ha belehalok!

– írta az egyik követője a képek alá.

Metzker Viki szexi nyaralós képpel hódít – férje, Gaben is vele tartott

Az Origón a napokban már írtunk arról, hogy vadító, napsütötte fotót posztolt Dubajból a szexi DJ, aki a nyaralás alatt sem rejti el a szexi oldalát. Metzker Viki férje mellett pózol a friss bikinis képen, amely szinte izzik a forróságtól.

Metzker Viktória formás mellei minden tekintetet a képernyőre szegeznek

A dögös DJ októberben is felperzselte a közösségi oldalakat a nyaralós képeivel. Metzker Viktória és férje, a rapperként ismert BSW Gaben Cipruson pihentek, de a vakáció inkább egy forró fotózásra emlékeztetett, amiről az Origón is írtunk.



