Mihályfi Luca olyan táncot mutatott, amitől tátva maradt a szánk

A közösen rögzített táncvideóban a szerelmesek egy olyan koreográfiát vállaltak be, amely az amerikai Dancing With The Stars idei évadában aratott óriási sikert. A kihívást egy edzőteremben vették fel, ahol Mihályfi Luca feszülős leggingsben és sportmelltartóban táncolt, így a mozdulatok mellett az alakja is azonnal magára vonzotta a figyelmet - írja a Bors.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a Dancing With The Stars óta lakotnak egy párt

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A rajongók a kommentekben szinte versengtek, ki dicséri meg őket lelkesebben:

„Nagyon szépen sikerült! Olyan könnyedén csináljátok, mintha valóban könnyű lenne… pedig nem az. Gratulálok mindkettőtöknek.”

„De cukik vagytok!”

Miért félt korábban az emelésektől Mihályfi Luca?

A páros a Mokka stúdiójában is bemutatta a koreográfia egy részletét, ahol Luca nyíltan beszélt arról, hogy régebben tartott az emelésektől.

„Az elején tartottam az emelésektől, mert előtte nem csináltam ilyet soha. Most már simán bevállalom” – mondta az énekesnő.

Hegyes Berci hozzátette: a technika nem csak az erőnléten múlik.

„Hozzá kell szoktatni a testünket, hogy nem izomból emelünk. Nagyon sok buktatója van. Ráadásul nem csak a férfin múlik, hiszen ha a női táncpartner nem tartja jól magát, az megnehezíti a produkciót.”

Az interjúból az is kiderült, hogy a fiatalok kapcsolata immár egy éve tart, és ez az időszak nemcsak érzelmileg, hanem művészileg is hatalmas inspiráció számukra. Luca elárulta, hogy egy szerelmes dalt is írt Bercinek – a közös munka pedig újabb és újabb táncos kihívásokhoz vezet.

