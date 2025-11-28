Kiderült Mihályfi Luca és Hegyes Berci féltett titka – pikáns képek

A Creator Awards vörös szőnyegén beszélt először részletesen a nagy titokról Mihályfi Luca és Hegyes Berci. A páros januárban költözött össze, és azóta egyértelművé vált számukra, mennyire jól működik közöttük a közös élet. Bár korábban gondolkodtak a költözésen, végül annyira megszerették a kialakított otthont, hogy maradtak. Kapcsolatuk a Dancing with the Stars forgatagában indult, most pedig magabiztosan mesélnek a mindennapjaikról.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci kiesésüket követően árulták el, hogy valóban egy párt alkotnak

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A közös élet nagy titka Mihályfi Luca és Hegyes Berci szerint

A pár elárulta, hogy januárban léptek a közös élet útjára, és azóta minden napjuk természetesen épül egymásra. Berci egykori legénylakása teljesen átalakult Luca keze alatt: meleg, otthonos és kifejezetten „cukivá” vált, ahogy azt Luca megfogalmazta. A lakás annyira a sajátjuk lett, hogy bár felmerült a költözés gondolata, végül egyhangú döntéssel maradtak.

