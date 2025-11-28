Hírlevél

Mihályfi Luca

Kiderült Mihályfi Luca és Hegyes Berci féltett titka – pikáns képek

A Creator Awards-on végre elárulta a nagy titkot a szexi énekesnő és a másik sztári: január óta együtt élnek, és a közös életük még őket is meglepte. Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa szerint otthonuk mára igazi fészek lett, ahol minden részlet közös döntés.
Mihályfi Luca

A Creator Awards vörös szőnyegén beszélt először részletesen a nagy titokról Mihályfi Luca és Hegyes Berci. A páros januárban költözött össze, és azóta egyértelművé vált számukra, mennyire jól működik közöttük a közös élet. Bár korábban gondolkodtak a költözésen, végül annyira megszerették a kialakított otthont, hogy maradtak. Kapcsolatuk a Dancing with the Stars forgatagában indult, most pedig magabiztosan mesélnek a mindennapjaikról.

Dancing with the Stars,Mihályfi Luca és Hegyes Berci
Mihályfi Luca és Hegyes Berci kiesésüket követően árulták el, hogy valóban egy párt alkotnak
Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A közös élet nagy titka Mihályfi Luca és Hegyes Berci szerint

A pár elárulta, hogy januárban léptek a közös élet útjára, és azóta minden napjuk természetesen épül egymásra. Berci egykori legénylakása teljesen átalakult Luca keze alatt: meleg, otthonos és kifejezetten „cukivá” vált, ahogy azt Luca megfogalmazta. A lakás annyira a sajátjuk lett, hogy bár felmerült a költözés gondolata, végül egyhangú döntéssel maradtak.

