Úgy feszül Mihályfi Luca popóján az edzőnadrág, mint ötvenes karon a sportzakó

Hegyes Berci profi táncos és barátnője, Mihályfi Luca nemrég még a közös évfordulójukat ünnepelték, azóta viszont minden visszatért a hétköznapi kerékvágásba. Az énekesnő újra elment edzeni, hiszen csodatestét muszáj karban tartania, amihez persze kellő kitartás is szükséges, írja a borsonline.hu.

Mihályfi Luca folyamatosan elkápráztatja a rajongóit a szexi fotóival

Fotó: Instagram / Mihályfi Luca

Mihályfi Luca dögös fotót posztolt

Legutóbbi bejegyzésében az énekesnő megmutatta, milyen ruhában szokott edzeni, és meg kell hagyni, a kék nacija tökéletesen felvette gömbölyded fenekének formáját. A minél jobb hatás kedvéért Luca egy lépcsőzőgépre tette fel egyik lábát, keze pedig a térdén pihen. Ennél aligha létezik előnyösebb testhelyzet, ha azt szeretnénk, hogy feszüljön a hátsónk.

Hegyes Berci barátnője pontosan tudja, mivel tüzelje fel rajongóit, a siker pedig nem is maradt el, már rengetegen kedvelték bejegyzését.

Wow, de gyönyörű, így tovább, sok kitartást!

– kommentelte az énekesnő egyik hű követője.

Mihályfi Luca elképesztő tangás fotóval jelentkezett

Nemrégiben írtunk az Origón arról, hogy a szerelme lebuktatta a szexi énekesnőt. Hegyes Berci az Instagramon osztotta meg, milyen tangát hord Mihályfi Luca.

Mihályfi Luca őszintén beszélt a bántalmazó kapcsolatáról és Hegyes Berciről

Az Origón is hírt adtunk róla, hogy a fiatal énekesnő Hajdú Péter műsorában mesélt a megpróbáltatásairól és arról az útról, ami végül elvezette őt az igazi szerelemhez, Hegyes Bercihez. A mindössze 22 éves Mihályfi Luca először beszélt nyilvánosan arról, milyen volt bántalmazó kapcsolatban élni.