Mihályfi Luca elképesztő tangás fotóval jelentkezett

Mihályfi Luca és Hegyes Berci egy évvel ezelőtt, a 2024-es Dancing with the Stars című műsorra való felkészülés közben szerettek egymásba. Bár a műsort nem sikerült megnyerniük, egymásra találásuk miatt az évad nagy győzteseinek számítottak: kapcsolatuk azóta is töretlen, írja a borsonline.hu.
Mihályfi Luca vajon tudja, milyen képet lőtt róla a szerelme?
A fiatal pár azóta is állandó reflektorfényben van, amiért bizony sokat is tesznek. A dekoratív Mihályfi Lucáról párja, Berci most ezúttal igencsak pikáns, tangás képet posztolt a közösségi oldalán. Vajon Luca észrevette, hogy szerelme lencsevégre kapta?
Íme az Instagram-sztoriban feltűnt, rendkívül bevállalós kép:
Mihályfi Luca őszintén beszélt a bántalmazó kapcsolatáról
Az Origón egy hónapja számoltunk be arról, hogy a fiatal énekesnő Hajdú Péter műsorában mesélt a megpróbáltatásairól és arról az útról, ami végül elvezette őt az igazi szerelemhez, Hegyes Bercihez. A mindössze 22 éves Mihályfi Luca először beszélt nyilvánosan arról, milyen volt bántalmazó kapcsolatban élni.
Már a házasságról is vallottak
Nemrégiben az Origón is szemléztük, hogy Hegyes Berci és Mihályfi Luca a Palikék Világa podcastban elmesélték, hogyan találtak egymásra, mi tartja életben a kapcsolatukat, és miért érzik úgy, hogy ez a szerelem más, mint bármi korábban. Nem titkolják, már az esküvőjük sincs messze, bár még konkrét időpont nincsen.