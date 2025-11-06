Mihályfi Luca elképesztő tangás fotóval jelentkezett

Mihályfi Luca és Hegyes Berci egy évvel ezelőtt, a 2024-es Dancing with the Stars című műsorra való felkészülés közben szerettek egymásba. Bár a műsort nem sikerült megnyerniük, egymásra találásuk miatt az évad nagy győzteseinek számítottak: kapcsolatuk azóta is töretlen, írja a borsonline.hu.

Vajon mit szólt hozzá Mihályfi Luca, hogy a párja, Hegyes Berci ilyen szexi fotót osztott meg róla?

Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Mihályfi Luca vajon tudja, milyen képet lőtt róla a szerelme?

A fiatal pár azóta is állandó reflektorfényben van, amiért bizony sokat is tesznek. A dekoratív Mihályfi Lucáról párja, Berci most ezúttal igencsak pikáns, tangás képet posztolt a közösségi oldalán. Vajon Luca észrevette, hogy szerelme lencsevégre kapta?

Íme az Instagram-sztoriban feltűnt, rendkívül bevállalós kép:

A profi társastáncos büszkén osztotta meg párja tangás képét

Fotó: Hegyes Berci Instagram sztori

Mihályfi Luca őszintén beszélt a bántalmazó kapcsolatáról

Az Origón egy hónapja számoltunk be arról, hogy a fiatal énekesnő Hajdú Péter műsorában mesélt a megpróbáltatásairól és arról az útról, ami végül elvezette őt az igazi szerelemhez, Hegyes Bercihez. A mindössze 22 éves Mihályfi Luca először beszélt nyilvánosan arról, milyen volt bántalmazó kapcsolatban élni.

Már a házasságról is vallottak

Nemrégiben az Origón is szemléztük, hogy Hegyes Berci és Mihályfi Luca a Palikék Világa podcastban elmesélték, hogyan találtak egymásra, mi tartja életben a kapcsolatukat, és miért érzik úgy, hogy ez a szerelem más, mint bármi korábban. Nem titkolják, már az esküvőjük sincs messze, bár még konkrét időpont nincsen.