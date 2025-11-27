Hírlevél

Mohamed Fatima

Mohamed Fatimát infúzióra kellett kötni

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Fekete Vonat énekesnője három napig mozdulni sem tudott egy súlyos idegbecsípődés miatt. Mohamed Fatima infúziót és két injekciót is kapott, barátai segítsége kellett ahhoz, hogy egyáltalán talpra álljon.
Mohamed Fatima a Borsnak elmondta: a gyerekkorából ismerős idegbecsípődés tért vissza. A fájdalom továbbra is erős, az öltözködés és a lehajlás még nehezére esik, de jár hozzá gyógymasszőr, és barátnői is folyamatosan segítik.

Mohamed Fatima – Fotó: MW-Bulvár
Mohamed Fatima
Fotó: MW-Bulvár

Mohamed Fatima spirituális háttérre gyanakszik

A 44 éves énekesnő szerint a fizikailag is megterhelő állapotnak spirituális háttere van. Úgy véli, a novemberi erős energiák, a telihold és a „lezárások időszaka” hozta felszínre a blokkokat. Azt tanácsolja, aki hasonló tüneteket tapasztal, próbáljon meditálni, és adjon időt a szervezetének.

Három nap fekvés, két infúzió és két injekció után végre újra állok”

 – írta a Fekete Vonat énekesnője a Facebookon, hozzátéve: negyven felett már a wellness vagy az izomlazító krém is jó ajándék lehet karácsonyra.

Az énekesnő mielőbb szeretne visszatérni tanítványaihoz, akik már nagyon hiányoznak neki. 

Mohamed Fatima munkahelyet váltott

Mohamed Fatima életében lezárult egy korszák. A Fekete Vonat énekesnője úgy érezte, lépnie kell, s hirtelen bejelentette, hogy szakít a budapesti HanRah Live Music Clubbal, ahol művészeti vezetőként dolgozott.
 

 

