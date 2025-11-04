Itt van Molnár Gusztáv megdöbbentő vallomása

Hírlevél

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
Őszinte és megható pillanat volt, amikor a bíró vasárnap este a magasba emelte a győztes kezét. Molnár Gusztáv számára ez a győzelem nemcsak a ringben, hanem az életben is egy új korszak kezdetét jelenti — életében először nem kell hazudnia senkinek.
Molnár GusztávsportgyőzelemSztárbox

Egyetlen év alatt akkorát fordult Molnár Gusztáv élete, amekkorát csak a mesék hősei élnek át. A korábban súlyos alkoholbetegséggel küzdő színész mára legyőzte démonait — vasárnap pedig a négyszeres világbajnok Dudás Mikit is, amivel megszerezte a Sztárbox idei bajnoki övét. Az öv nemcsak a sportgyőzelmet, hanem egy hosszú, fájdalmas, de győztes életút végét is szimbolizálja – írja a Bors.

MolnárGusztáv, Molnár Gusztáv
Molnár Gusztáv győzelme a Sztárboxban nemcsak sportdiadal — hanem egy új, őszinte élet kezdete. Fotó: Szabolcs László / Bors

Szeptemberben feleségül vette Dorinát, aki akkor nyújtott neki segítő kezet, amikor már mindenki elfordult tőle. Most boldog férjként és hamarosan édesapaként él — és ahogy fogalmazott, „mérhetetlenül hálás vagyok a hétköznapi gondokért.”

Molnár Gusztáv: Életemben először nem kell hazudnom

A színész a Borsnak adott interjúban arról mesélt, hogy először érzi magát valóban szabadnak.

Huszonöt éven át a függőségem irányított. Titkokat gyártottam, hazudtam, és közben mentálisan is összeomlottam. Ez az év azonban más volt. Most először nem kell hazudnom. Amit mondok, az igaz — és ez felszabadító érzés

— mondta meghatottan.

Molnár Gusztáv hozzátette: harminckilenc évesen most először él tartósan józanul, és büszke arra, hogy példaként tekintenek rá más felépülők. „Felépülünk” — ezzel a szóval fejezte be győzelmi beszédét, ami sokak számára lett inspiráló üzenet.

Új élet, új felelősség — a győztes hétköznapok

A színész szerint az igazi küzdelem most kezdődik: a felelősségvállalás, a tanulás és a családi élet egyensúlya. 

KRESZ-vizsgára készülök, mert szeretném én vinni a feleségemet a kórházba, ha megindul a szülés. Egyetemre járok, írom a beadandókat — most próbálom bepótolni mindazt, amit elvesztegettem

— mondta.

Molnár Gusztáv most már nem csak a ringben bajnok: megtanulta szeretni a való élet apró küzdelmeit is. 

Ez az igazi boldogság

— tette hozzá mosolyogva.

Erre senki sem számított! Sorsfordító dolog történt Molnár Gusztávval

Molnár Gusztáv életében hatalmas fordulat következett be: a színész feleségül vette kedvesét. Molnár Gusztáv az örömhírt Instagram-oldalán osztotta meg.

Mint írtuk, már sokadjára visszaesett Molnár Gusztáv, aki évek óta küzd az alkoholfüggőségével. Barátai nagyon aggódnak miatta, hiszen újra borzalmas állapotban van, viszont úgy érzik, tehetetlenek.
 

 

