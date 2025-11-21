Új élet, új család: Molnár Gusztáv őszinte vallomása

Molnár Gusztáv új fejezetet nyitott az életében: a színész és várandós felesége, Dorina most először meséltek őszintén házasságukról és a közelgő babáról. A korábban súlyos alkoholproblémákkal küzdő sztár ma már teljesen más embernek érzi magát – és ezt a környezete is így látja – írja a Bors.

Molnár Gusztáv és Dorina szeptemberben házasodtak össze

A páros idén szeptemberben mondta ki a boldogító igent, a szűk körű esküvő után pedig Rómában pihenték ki a nagy nap izgalmait. Nem sokkal később újabb örömhír érkezett: Molnár Gusztáv ismét apa lesz, áprilisra várják kislányuk érkezését. A színész élete gyökeresen megváltozott: civil munkát vállalt, HR-vezetőként dolgozik, rendszeresen sportol, és az egyetemen mentálhigiéniát tanul, hogy később másokon is segíthessen.

A Tények Plusznak adott interjúban Gusztáv és Dorina kiderítették: kapcsolatuk alapja az őszinteség és az, hogy sosem fekszenek le úgy, hogy harag lenne köztük.

Őszintén vallott házasságáról Molnár Gusztáv

„Felépülő függő vagyok! Ezzel nem árulok el titkokat. Pont azért mert az én életem sokáig a titkokról szólt. Hogy mi ne derüljön ki, hogy próbáljak egy olyan látszatot fenntartani, ami nem a valóság. Hogyan mutassam magamat jobbnak, hogyan hazudjak mindenkinek, de leginkább saját magamnak. És ezekben a titkokban nagyon sok neheztelés van, meg fájdalom, meg harag meg satöbbi. És ezek az érzések nagyon rosszak, mert hogy ezek engem megölnek.Úgyhogy ez egy alapszabály nálunk, hogyha bármi is van, haragszunk is egymásra, mindegy, hogy meddig tart. Muszáj úgy lefeküdni aludni, hogy egymásra nézünk, adunk egy puszit és azt mondjuk, hogy: Bocsánat, hülye voltam, sajnálom. És szeretlek” – fogalmazott Molnár Gusztáv.

Az év elején még komolyan küzdött a függőségével a színész

Mint írtuk, már sokadjára visszaesett Molnár Gusztáv, aki évek óta küzd az alkoholfüggőségével. Barátai nagyon aggódnak miatta, hiszen újra borzalmas állapotban van, viszont úgy érzik, tehetetlenek.