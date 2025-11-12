Hírlevél

Lékai-Kiss Ramóna

Lékai-Kiss Ramóna a férjéről vallott – erre senki sem számított!

4 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja szereti az extrém kollekciókat, de a hétköznapi kényelmes viseletek sem állnak távol tőle. A műsorvezető elárulta mit szól férje a nem mindennapi szettekhez.
Lékai-Kiss Ramóna gyakran tűnik fel a TV2 képernyőjén nem hétköznapi szettekben. A csinos műsorvezető most arról számolt be, hogy kézilbadás férje, Lékai Máté gyakran csak több nap késéssel veszi észre a külsejét érintő változásokat - írja a Bors.

műsorvezető
A műsorvezető titkokat osztott meg férjéről.
Fotó: TV2

 

A műsorvezető stylistja pontosan ismeri a határokat

Holdampf Linda barátnőmmel dolgozunk együtt, aki az ország egyik legjobb stylistja. Ezt a mai kreációt is ő álmodta meg a cipővel, ruhával és az ékszerekkel, kiegészítőkkel együtt. Mindig megkérdezi, hogy mi az, amire vágyom, de igazából annyira ismer engem, hogy pontosan tudja, hol húzódnak a határaim. Egyébként sehol… ” Nincsenek határok és ezt láthatták már sokszor, akár a Sztárban Sztár All Stars nézői is. 

- mondta Lékai-Kiss Ramóna.

A hálószobában természetesen a minél kevesebb ruhát szeretem… Na de a viccet félretéve, én egy farmeres, trikós csaj vagyok, aki szereti a kényelmes, lógós darabokat. Akár még egy férfimelegítőben is elvagyok, ha mondjuk lazább, pihenős napot tartunk a családdal.  Szerintem egy nő nem feltétlenül attól lehet szexi, hogy mit visel, hanem, hogy milyen a kisugárzása” tette hozzá a műsorvezető.

Hungary's centre back #66 Mate Lekai (R) and France's pivot #34 Karl Konan (L) vie during the Main Round Group II match between Hungary and France in the IHF Men's Handball World Championship in Varazdin, Croatia on January 21, 2025. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
A híres kézilabdázó gyakran csak több nap késéssel veszi észre a feleségén történt változásokat. Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Ramóna bevallotta, hogy férjének gyakran több napba is beletelik, mire észreveszi a változásokat. 

Semmit sem vesz észre, de Isten látja lelkem, ez engem sosem zavart, hiszen pont úgy szeretem, ahogy van. Egyébként olyannyira nem veszi észre, ha változtatok magamon valamit, hogy amikor a vállig érő hajamat fülig vágattam, két napig nem vette észre. Mentségére szóljon, csak egy fényképet küldtem neki, amihez annyit írtam, hogy: Itt az új feleséged! Erre válaszul kaptam egy szívet, majd rá két napra, már le is esett neki, hogy mi az újdonság. 

Lékai-Kiss Ramóna őszintén vallott

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja nem rejti véka alá a személyes küzdelmeit. Lékai-Kiss Ramóna arról beszélt, mennyire fontos szerepet játszik a férje és fia támogatása a mindennapjaiban. Erről itt olvashat részletesebben. 

 

 

