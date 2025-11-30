Naptárlányok: Dobó Kata és Peller Anna ledobták a textilt

A Bors heti sztártoplistája azonban nem csak a Naptárlányok miatt izzott. A Megasztár döntőjének fordulatai, a Házasság első látásra drámai pillanatai és Marics Peti meglepő vallomása is nagyot ment. A héten tragikus hír is bekerült a legolvasottabbak közé: szívroham vitte el a fiatal kolumbiai énekesnőt, Mayerly Díazt.

Dobó Kata, a Naptárlányok egyik fele

Fotó: Archív fotóFotó: MW Bulvár

Naptárlányok, textil nélkül

A figyelem középpontjában mégiscsak Dobó Kata és Peller Anna maradt. A Naptárlányok színpadán valóban ledobják a textilt, a rajongók hamarosan kézbe is vehetik a fekete-fehér, merész naptárat, amelyben a darab férfi szereplői is feltűnnek, bár egyelőre rejtély, mennyire lenge öltözékben.

Dobó Kata bikiniben ragyogott

Dobó Kata a közelmúltban arról is beszélt, hogyan segítette Bali abban, hogy újra rátaláljon önmagára. A rajongók szerint Dobó Kata sugárzóbb, mint valaha.

Peller Anna idén elvált férjétől

Peller Anna az év elején elvált Lukács Mikitől. Már 2023-ban bevallották, hogy házasságuk tönkrement.