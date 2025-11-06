Mindenki nagyon megijedt, mentők, tűzoltók jöttek a híres magyar színésznőhöz

Náray Erika színésznő balesetet szenvedett a Rómeó és Júlia egyik előadásán: egy szerencsétlen mozdulat következtében legurult, leesett a színpadról.

Náray Erika színművész

Fotó: MTVA

A színésznő Dajka szerepében éppen egy érzelmes jelenetet adott elő, amikor a koreográfia részeként Szinetár Dóra meglökte őt.

A mozdulat rutinszerűnek indult, ám Náray Erika ruhájának egyik része beakadt, így elvesztette egyensúlyát és a díszlet magasított részéről egészen a zenekari árokig gurult, esett.

A közönség és a zenekar döbbenten figyelte a történteket, a karmester is megállt egy pillanatra, mire mindenki felfogta, mi történt.

Náray Erika saját lábán hagyta el a színpadot

„Nem tudtam megemelni a kezem, nem tudtam megkapaszkodni a lökés után. Erről a magasított fémszerkezetről három valódi lépcsőfok vezetett a valódi színpadra. Mire kimentem a színpadról, addigra már a mentők, tűzoltóság, mindenki ott volt, tényleg nagyon megijedt mindenki” – mesélte Náray a Borsnak. A művésznő saját lábán hagyta el a színpadot. Másnap már egy reklámforgatáson vett részt, ahol jókedvűen mesélte el a történteket. Az eset szerencsés kimenetele újra rávilágít arra, hogy még a legprofibb színházi produkciókban is bármikor bekövetkezhet egy váratlan baleset.

Segít a sok séta

Náray Erika korábban az Origónak azt nyilatkozta, a természet, a sok séta segített neki a nehéz időszakban. A koronavírus-járvány ideje alatt elkezdett szorongani, de ennek vége, ma már sokkal jobban van.