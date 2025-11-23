Nótár Mary bevallotta, mi ad erőt neki

Nótár Mary a Sztárban Sztár All Stars élő adásai előtt is a maximumra törekszik: minden percét a felkészülés tölti ki, és mindent alárendel annak, hogy tökéletes produkciót nyújtson a színpadon. A népszerű énekesnőnek a rajongók szeretete ad erőt a legfárasztóbb napokon is – írja a Bors.

Nótár Mary – Fotó: MW Bulvár

A nézők szeretete viszi előre Nótár Maryt

A 12. élő adás közeledtével a versenyzők gőzerővel készülnek: Nótár Mary két szóló produkcióval lép színpadra, az egyikben Cserháti Zsuzsa ikonikus hangját idézi meg.

Nagyon feladta a leckét, mert nagyon egyedi a hangja, próbáltam, hogy a levegővételét is levegyem

– mesélte Mary a Borsnak.

Hozzátette, számára mindig a közönség visszajelzése a legfontosabb, és ez adja a motivációt, hogy kibírja a kemény tempót. Bár a műsor rengeteg energiát igényel, Nótár Mary kitartóan halad célja felé, és bízik benne, hogy a döntőig juthat.

Nótár Mary balesetet szenvedett a Sztárban Sztárban

Nótár Mary neve évek óta egyet jelent a szenvedéllyel és profizmussal. A Sztárban Sztár színpadán az énekesnő egy rossz mozdulat miatt megsérült, mégis mosolyogva folytatta a műsort.

Megrendítő vallomás

Rendkívül érzelmes pillanatnak lehettek tanúi a nézők, amikor Nótár Mary Zsuzsi bőrébe bújva a legendás Mama című dalt adta elő. A produkció a zsűrit és a közönséget is mélyen megérintette.