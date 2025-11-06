Nótár Mary balesetet szenvedett a Sztárban Sztárban

A legutóbbi élő adásban Nótár Mary Toni Braxton bőrébe bújva adott elő egy érzelmes, szívbemarkoló dalt. A közönség és a zsűri vegyesen fogadta a produkciót, de senki sem vette észre, hogy Nótár Mary közben megsérült – írja a Bors.

Nótár Mary a Sztárban Sztár színpadán sérülten is folytatta a produkcióját — vérét adta az előadásért, miközben senki sem sejtette, hogy baleset történt. Fotó: Bánkúti Sándor



Mint később elárulta, egy peches mozdulat miatt beletérdelt egy LED sínbe, ami komoly fájdalmat okozott neki. A jelenet közben nem mozdulhatott el, ezért fájdalommal, de végig énekelt.

Na ez volt az a rész, amikor valódi fájdalommal énekeltem. Egy LED sínbe beletérdeltem.

— írta humorosan az Instagramon.

A sérülés szerencsére nem súlyos, de a történtek után Nótár Mary-t minden elismerés megilleti a kitartásáért és profi hozzáállásáért.

Nótár Mary fontos döntést hozott a baleset után

A Sztárban Sztár hetei fizikailag és lelkileg is megterhelők voltak számára. Nótár Mary elmondta, hogy idén mindössze kilenc szabadnapja volt, ezért a műsor után komoly változást tervez: több időt szeretne tölteni a családjával.

Most tényleg nagyon komolyan elhatároztam, hogy a műsor után minden dolgomat úgy fogom csinálni, hogy a család lesz mindenek felett

— mondta a Borsnak.

Az énekesnő optimistán tekint előre, és a legjobb hét között folytatja a versenyt a Sztárban Sztár színpadán.

Nótár Mary megtörte a csendet – kiderült a titok, amit eddig mindenki találgatott!

Negyvenévesen is energikusan hódít a színpadon az énekesnő, aki a Sztárban Sztár All Stars műsorában hétről hétre új oldalát mutatja meg. Nótár Mary elárulta, mi tartja fiatalon, és hogyan őrzi ragyogását a feszített tempó ellenére.

Nótár Mary vallomása mindenkit megrendített

A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában egy rendkívül érzelmes pillanatnak lehettek tanúi a nézők. Nótár Mary ezúttal Mary Zsuzsi bőrébe bújt, és a legendás Mama című dalt adta elő, ami mélyen megérintette mind a zsűrit, mind a közönséget.