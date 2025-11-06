Nótár Mary balesetet szenvedett a Sztárban Sztárban

A legutóbbi élő adásban Nótár Mary Toni Braxton bőrébe bújva adott elő egy érzelmes, szívbemarkoló dalt. A közönség és a zsűri vegyesen fogadta a produkciót, de senki sem vette észre, hogy Nótár Mary közben megsérült – írja a Bors.
Mint később elárulta, egy peches mozdulat miatt beletérdelt egy LED sínbe, ami komoly fájdalmat okozott neki. A jelenet közben nem mozdulhatott el, ezért fájdalommal, de végig énekelt.
Na ez volt az a rész, amikor valódi fájdalommal énekeltem. Egy LED sínbe beletérdeltem.
— írta humorosan az Instagramon.
A sérülés szerencsére nem súlyos, de a történtek után Nótár Mary-t minden elismerés megilleti a kitartásáért és profi hozzáállásáért.
Nótár Mary fontos döntést hozott a baleset után
A Sztárban Sztár hetei fizikailag és lelkileg is megterhelők voltak számára. Nótár Mary elmondta, hogy idén mindössze kilenc szabadnapja volt, ezért a műsor után komoly változást tervez: több időt szeretne tölteni a családjával.
Most tényleg nagyon komolyan elhatároztam, hogy a műsor után minden dolgomat úgy fogom csinálni, hogy a család lesz mindenek felett
— mondta a Borsnak.
Az énekesnő optimistán tekint előre, és a legjobb hét között folytatja a versenyt a Sztárban Sztár színpadán.
