Oroszlán Szonja meglepő bejelentést tett új Netflix-szerepéről

A Netflix idén mutatta be Merénylet az elnök ellen című négyrészes minisorozatát, amely James Garfield amerikai elnök elleni támadás történetét dolgozza fel. A produkcióban több ismert amerikai színész szerepel, és köztük tűnik fel Oroszlán Szonja, aki korábban olyan magyar filmekben vált ismertté, mint a Valami Amerika - írja a Bors.

Oroszlán Szonja szerint felejthetetlen élmény volt a Netflix-produkció

Fotó: Szabolcs László / Bors

A színésznő közösségi oldalán árulta el, milyen megtiszteltetés számára egy ekkora projektben dolgozni. Mint írta, a Netflix sorozatokban már több magyar művész kapott lehetőséget, és örül, hogy most ő is csatlakozhat ehhez a névsorhoz.

Milyen élmény volt Oroszlán Szonja számára a Netflix-forgatás?

Oroszlán Szonja elmondása szerint tavaly szeptemberben forgatott két napot a Death By Lightning című amerikai produkcióban, amely most jelent meg a Netflixen. A színésznő nemrég a hot! magazinnak beszélt arról is, hogy az utóbbi időben kicsit háttérbe vonult, így ez a szerep még különlegesebb számára. Közösségi posztjában kiemelte: hatalmas élmény volt számára a forgatás, a stáb kedvessége és a jelmeztervezés minősége pedig külön örömöt jelentett számára.

Mekkora szerepet kapott Oroszlán Szonja?

A színésznő humorosan jegyezte meg, hogy a sorozatban mindössze egyetlen mondata van, így érdemes odafigyelni, nehogy lemaradjanak róla a nézők. Nagysága ellenére a kis szerep mégis óriási megtiszteltetés számára, hiszen sokak számára elérhetetlen álom egy ilyen amerikai produkcióban megjelenni.

