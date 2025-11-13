Kelly Osbourne megrázó vallomása Ozzy Osbourne halála után

Ozzy Osbourne halála nemcsak a zenei világban, hanem személyes köreiben is óriási űrt hagyott.
A júliusban, 76 évesen, családja körében elhunyt világhírű zenész lánya, Kelly elmondta, hogy a tragédia után képtelen volt otthagyni az édesanyját.
Az első két hónapban együtt aludtunk. Nem akartam, hogy anya magára maradjon. Mindkettőnknek szükségünk volt egymásra”
– idézte a Bors Kelly Osbourne-t. Később úgy döntöttek, külön alszanak, de Kelly minden nap mellette maradt, mert – ahogy Sharon fogalmazott – a csend elviselhetetlen volt.
Kelly Osbourne most az egyensúlyt keresi
A 41 éves énekesnő szerint édesapja elvesztése örökre megváltoztatta a családot, de hálás, hogy kisfia még találkozhatott az ötszörös Grammy-díjas angol zenésszel, a Black Sabbath heavy metal együttes frontemberével. „Szerencsés vagyok, hogy a fiam ismerhette a nagyapját, még ha rövid ideig is” – mondta.
Az Osbourne család most az egyensúlyukat keresi a mindennapokban, miközben Ozzy zenéje és öröksége tovább él – és a családtagok támogatására, egymásra és rajongóikra támaszkodnak.
Ozzy Osbourne depresszióval küzdött
A Sötétség Hercege az utolsó lélegzetéig a színpadon állt. Az Origo is beszámolt arról, hogy elkészült Ozzy Osbourne No escape from now című dokumentumfilmje. Ebből kiderül, hogy a rocker élete vége felé depresszióval küzdött, már az ágyból sem akart kikelni.