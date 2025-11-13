Hírlevél

Kelly Osbourne megrázó vallomása Ozzy Osbourne halála után

A Black Sabbath heavy metal együttes alapító tagjának és frontemberének júliusi halála mélyen megrázta a rajongókat és a családját. Ozzy Osbourne legidősebb lánya, Kelly Osbourne most megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogyan küzdöttek a gyásszal. Hónapokon át édesanyja, Sharon Osbourne ágyában aludt, hogy ne hagyja őt egyedül a fájdalommal.
Ozzy Osbourne halála nemcsak a zenei világban, hanem személyes köreiben is óriási űrt hagyott.

(FILE) Ozzy Osbourne Dead At 76. The frontman of Black Sabbath and reality TV star, died Tuesday, July 22, 2025 his family shared. BEVERLY HILLS, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - JANUARY 25: English television personality, singer, actor, and fashion designer Kelly Osbourne, father/English singer, songwriter, and media personality Ozzy Osbourne and mother/English and American television personality, music manager, and author Sharon Osbourne arrive at The Recording Academy And Clive Davis' 2020 Pre-GRAMMY Gala held at The Beverly Hilton Hotel on January 25, 2020 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Az utolsó családi képek egyike az idén nyáron készült. Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A júliusban, 76 évesen, családja körében elhunyt világhírű zenész lánya, Kelly elmondta, hogy a tragédia után képtelen volt otthagyni az édesanyját.

Az első két hónapban együtt aludtunk. Nem akartam, hogy anya magára maradjon. Mindkettőnknek szükségünk volt egymásra” 

– idézte a Bors Kelly Osbourne-t. Később úgy döntöttek, külön alszanak, de Kelly minden nap mellette maradt, mert – ahogy Sharon fogalmazott – a csend elviselhetetlen volt.

Kelly Osbourne most az egyensúlyt keresi

A 41 éves énekesnő szerint édesapja elvesztése örökre megváltoztatta a családot, de hálás, hogy kisfia még találkozhatott az ötszörös Grammy-díjas angol zenésszel, a Black Sabbath heavy metal együttes frontemberével. „Szerencsés vagyok, hogy a fiam ismerhette a nagyapját, még ha rövid ideig is” – mondta.

Az Osbourne család most az egyensúlyukat keresi a mindennapokban, miközben Ozzy zenéje és öröksége tovább él – és a családtagok támogatására, egymásra és rajongóikra támaszkodnak.

Ozzy Osbourne depresszióval küzdött

A Sötétség Hercege az utolsó lélegzetéig a színpadon állt. Az Origo is beszámolt arról, hogy elkészült Ozzy Osbourne No escape from now című dokumentumfilmje. Ebből kiderül, hogy a rocker élete vége felé depresszióval küzdött, már az ágyból sem akart kikelni.

 

 

