Rendkívüli!

Putyin kemény ultimátumot adott Zelenszkijnek – vérfagyasztó

Hoppá!

Elfogadta a közgyűlés! Brutális bírságot is kiszabhatnak az elektromos rolleresekre

Palvin Barbara

Palvin Barbi terhes? Babapocakos fotót posztoltak róla

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy különös felvétel futótűzként kezdett terjedni az interneten, amelyen Palvin Barbi egy feltűnően kerekedő pocakkal látható. A kép felkavarta a rajongókat, és hamar találgatások indultak arról, milyen fontos mérföldkőhöz érkezhetett Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse közös élete.
Palvin BarbaraterhesVouge

Egy mesterséges intelligenciával készült kép keltett zavart a rajongók körében. A felvételt egy rajongó készítette, aki láthatóan megelőzte volna a nagy bejelentést – a fotón Palvin Barbi várandósan, a Vogue címlapján látható. Bár alaposabb szemrevételezés után látszik, hogy a kép manipulált, sokan mégis valódinak hitték és gratuláltak a modellnek és férjének, Dylan Sprouse-nak - írja a Bors.

Az endometriózissal küzdő Palvin Barbi állapota miatt több rajongó is kritizálta az AI-generált képet.
Az endometriózissal küzdő Palvin Barbi állapota miatt több rajongó is kritizálta az AI-generált képet
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Tényleg babát vár Palvin Barbi?

A találgatások azért is kaptak nagyobb visszhangot, mert Palvin Barbi az elmúlt időszakban nehéz egészségügyi kihívásokkal nézett szembe: nyáron kórházból posztolt, és nyíltan beszélt arról, hogy endometriózissal küzd, amely műtéti beavatkozást is igényelt. Éppen ezért sok rajongó ízléstelennek tartotta a manipulált, „pocakos” fotó terjedését.

A kommentelők közül többen reményüknek adtak hangot, hogy a modell hamarosan maga jelenthet be örömteli híreket – és hogy az endometriózis nem befolyásolta termékenységét.

