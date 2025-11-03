Újabb pletyka terjed Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse házasságáról: a hírek szerint a sztárpár nyitott kapcsolatban él. A találgatások szerint a két híresség elfoglalt életvitele és a távolság állhat a döntés mögött. Korábban megcsalási vádak is felmerültek, ám a pár azóta is több eseményen együtt jelent meg – írja a Bors.

Palvin Barbi modell a Victoria's Secret Fashion Show kifutóján

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világhírű magyar topmodell és az amerikai színész 2023-ban házasodott össze, ám az elmúlt hónapokban egyre több forrás állítja, hogy a pár nyitott házasságban él.

A pletykák szerint a távolság és a sűrű munka befolyásolhatja a házasságukat: míg Palvin Barbi folyamatosan utazik fotózások és divatbemutatók miatt, addig Dylan Sprouse leginkább filmes projekteken dolgozik. A rajongók azonban megosztottak a pletykák kapcsán: sokan hisznek abban, hogy a pár kapcsolata továbbra is erős, mások szerint viszont baj van a háttérben.

A találgatások már korábban is felerősödtek, amikor több nő azt állította, hogy Dylan Sprouse megcsalta Palvin Barbit.

Egyes pletykák szerint a színész egy fiatal TikTok-sztárral is kapcsolatba került. Bár a hírek sosem nyertek bizonyítást, az interneten sokan azt találgatták, hogy a pár csak a látszat kedvéért marad együtt.

Most viszont újabb irányt vett a történet: a Redditen „bennfentesnek” nevezett felhasználók szerint a két híresség nyitott kapcsolatban él, és megegyeztek abban, hogy mindketten szabadon ismerkedhetnek.

A szóbeszéd ellenére Palvin Barbi és férje az utóbbi hónapokban többször is együtt jelent meg a nyilvánosság előtt. Dylan ott volt felesége oldalán, amikor Barbi a Victoria’s Secret kifutóján tündökölt, és a modell nyári műtéte alatt is mellette maradt.

Palvin Barbi vitte a prímet a Victoria’s Secret kifutóján

A Victoria’s Secret Fashion Show 2025-ben Palvin Barbara ismét a világ egyik legikonikusabb kifutóján tündökölt. A magyar szupermodell megjelenése hatalmas figyelmet keltett, hiszen a Victoria’s Secret legendás eseménye hét év kihagyás után tért vissza minden eddiginél látványosabb formában.

Nyíltan vallott betegségéről a szupermodell

Palvin Barbara endometriózisa hosszú éveken át erős görcsöket, rendszertelen vérzést, fáradtságot és álmatlan éjszakákat okozott a modellnek. Bár sokáig úgy hitte, ez minden nő életének természetes velejárója, végül szakemberhez fordult.