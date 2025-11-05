Minden szem Palvin Barbin: a magyar bombázó letarolta a divat Oscarját

A divatvilág legfontosabb eseményei közé tartozik a CFDA divatdíjátadó, amelyet sokan a „divat Oscar-díjának” is neveznek. Idén Palvin Barbi, a nemzetközileg elismert magyar szupermodell is ott volt a rangos eseményen New Yorkban.

Palvin Barbi

Palvin Barbi szexi ruciban hódított

A modell elegáns megjelenése és természetes kisugárzása azonnal a figyelem középpontjába helyezte őt. A gálán több világsztár is részt vett, köztük Rihanna, akik együtt ünnepelték az adott év legjobb tervezőit és alkotóit.

A CFDA divatdíjátadó a nemzetközi divatélet egyik legrangosabb eseménye, ahol a kreativitást, a stílust és az innovációt díjazzák.

Palvin Barbi ezúttal is megmutatta, miért számít ikonikus modellnek: megjelenése egyszerre volt kifinomult és magabiztos. A gála vörös szőnyegén a magyar szupermodell minden mozdulata a divatvilág eleganciáját sugározta.

A CFDA gála újabb mérföldkő pályáján, hiszen ott lenni ezen az eseményen maga is elismerés. Palvin Barbi ezzel ismét bebizonyította, hogy a magyar tehetség méltó helyet foglal el a divatvilág élvonalában.

