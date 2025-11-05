Hírlevél

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Gyönyörű új mezben harcolhatják ki a vb-szereplést Szoboszlaiék – galéria

Palvin Barbara

Minden szem Palvin Barbin: a magyar bombázó letarolta a divat Oscarját

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A divatvilág fontos eseménye zajlott a napokban. A 2025. november 3-án tartott CFDA díjátadón a magyar szupermodell, Palvin Barbi is megjelent.
Palvin Barbaradivatbemutatódivatszupermodell

A divatvilág legfontosabb eseményei közé tartozik a CFDA divatdíjátadó, amelyet sokan a „divat Oscar-díjának” is neveznek. Idén Palvin Barbi, a nemzetközileg elismert magyar szupermodell is ott volt a rangos eseményen New Yorkban.

Palvin Barbi, Hungarian model Barbara Palvin attends the CFDA (Council of Fashion Designers of America) Fashion Awards at the American Museum of Natural History in New York on November 3, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Palvin Barbi
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Palvin Barbi szexi ruciban hódított

A modell elegáns megjelenése és természetes kisugárzása azonnal a figyelem középpontjába helyezte őt. A gálán több világsztár is részt vett, köztük Rihanna, akik együtt ünnepelték az adott év legjobb tervezőit és alkotóit.

A CFDA divatdíjátadó a nemzetközi divatélet egyik legrangosabb eseménye, ahol a kreativitást, a stílust és az innovációt díjazzák. 

Palvin Barbi ezúttal is megmutatta, miért számít ikonikus modellnek: megjelenése egyszerre volt kifinomult és magabiztos. A gála vörös szőnyegén a magyar szupermodell minden mozdulata a divatvilág eleganciáját sugározta.

A CFDA gála újabb mérföldkő pályáján, hiszen ott lenni ezen az eseményen maga is elismerés. Palvin Barbi ezzel ismét bebizonyította, hogy a magyar tehetség méltó helyet foglal el a divatvilág élvonalában.

Az elbűvölő képet a BORS oldalán megtekintheti.

Kivillanó cici, extravagáns ruhacsodák és a gyönyörűséges Palvin Barbi

Tekintse meg a csodálatos galériánkat a New York-i CFDA Fashion Awards díjátadóról. A fémes csillogás, a váratlan szabásvonalak, az áttetsző anyagok és a drámai sziluettek uralták az estét, miközben Palvin Barbi olyan tüzesen szexizett, mint egy kirobbanó pletyka a nyitott kapcsolatáról.

Palvin Barbit is felvonultató galériánkat ajánljuk szíves figyelmébe!

 

 

