Sosem találná ki, mire használja Pásztor Anna a mesterséges intelligenciát

Pásztor Anna régóta írja és adja elő saját dalait, amelyek gyakran letarolják a slágerlistákat. Nemrégiben az énekesnő a mesterséges intelligenciával is kísérletezett, hogy a digitális eszköz segítségével új szövegeket alkothasson – írja a Bors.

Pásztor Anna

Fotó: archív/hot! magazin

„Tanítom őt dalszöveget írni, de nem sikerülnek olyan jól. Mondtam neki, hogy írj egy Anna and the Barbies dalszöveget és ha jó, akkor legalább megúszom, hogy nekem kelljen, ha nem lesz megfelelő, akkor pedig megnyugszok, hogy van még munkám” – mesélte tapasztalatait az énekesnő.

Pásztor Anna tanítja a mesterséges intelligenciát

Az első próbálkozások során a mesterséges intelligencia még nem készített rímes szöveget. Pásztor Anna ezt követően elmagyarázta, mi is az a rím, és így az AI már képes volt értelmes dalszövegeket alkotni. „Az elmúlt két évben azonban hatalmasat fejlődött a rendszer, és ma már olyan dalszövegeket ír, hogy nekem is leesik az állam” – tette hozzá az Anna and the Barbies frontembere.

Átveszi az irányítást a mesterséges intelligencia?

Történelmet írt az MI: először fordul elő, hogy egy általa készített country dal került a Billboard slágerlista élére. A Walk my Walk című számot egy Breaking Rust nevű, mesterséges intelligencia által generált előadó jegyzi.

