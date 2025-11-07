Hírlevél

Új információk derültek ki Pásztor Erzsi súlyos balesetéről

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Új részletek láttak napvilágot Pásztor Erzsi korábbi balesetéről. A legendás színésznő most elárulta, hogy egy magyar katona sietett a segítségére, amikor a Honvédkórház előtt súlyosan elesett.
Pásztor Erzsibalesetszínésznő

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, Pásztor Erzsi új részleteket osztott meg korábbi balesetéről, amely a Honvédkórház előtt történt. A Szomszédok legendás Janka nénije a Honvédségnek adott interjúban mesélte el, hogy egy katona volt az, aki elsőként segített neki, amikor a zebrán átkelve hirtelen elcsúszott és elesett.

Fotó: MTVA

A 89 éves színésznő néhány hónappal ezelőtt súlyos balesetet szenvedett, amikor épp a Honvédkórházhoz tartott. A zebrán átkelve hirtelen megcsúszott, és olyan szerencsétlenül esett el, hogy több helyen is megsérült. Mint mondta, minden pillanatra emlékszik, és soha nem felejti el, milyen gyorsan reagált az a katona, aki odasietett hozzá, és segített felkelni.

Pásztor Erzsi súlyos balesete

A 89 éves Pásztor Erzsi néhány hete elesett, és súlyos sérüléseket szerzett.

Bár a baleset komoly volt, Pásztor Erzsi semmit nem veszített életkedvéből. Bár a Jászai Mari- és Kossuth-díjas színésznő továbbra is aktív, rendszeresen játszik, és elmondása szerint a közönség szeretete ad neki erőt – számolt be a BORS.

 

