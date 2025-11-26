Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij miatt nem lesz béke? Három ponton is „hisztizett” a tárgyalóasztalnál

Nem akárkik voltak a körözés alatt álló csinos szőke nő halállistáján

Pély Barna

Pély Barna 50 éves – őszinte vallomás az énekestől

Az énekes élete egészen megváltozott kislánya születése óta. Pély Barna elárulta, hogyan készül 50 éves jubileumára.
Pély Barnaénekesjubileumcsalád

Pély Barna 50 évesen valósággal újjászületett: az énekes életében kislánya, Abigél születése hozta el a valódi változást. A zenész apaként nagyon fontosnak tartja, hogy minden teendőből kivegye a részét – írja a Bors.

Pély Barna
Pély Barna – Fotó: Hevesi Norbert/Bors

Pély Barna 50 éves lett

Az énekes minden percét a családjának szenteli, aktívan részt vesz Abigél nevelésében, és élvezi az apaság minden pillanatát. 

Ez egy csodálatos új korszak az életemben

– mondta a művész, aki felesége szerint az altatást professzionális szintre fejlesztette. 

Ugyanakkor szakmai ambíciói sem lankadnak: az új Pély Barna Show-val egy komplexebb előadói út felé lépett, amelyet az elkövetkező években szeretne kiteljesíteni.

A jubileumot nagyszabású koncerttel ünnepli január 17-én a Magyar Zene Házában, ezzel egyidőben pedig új válogatáslemeze is bemutatkozik, összegyűjtve az elmúlt 25 év dalait. Pély Barna 50 évesen bizonyítja: az élet új fejezete egyszerre jelent személyes beteljesülést és művészi megújulást, ahol a család és a zene egyaránt elsődleges.

Mit mondott Pély Barna az apaságról?

Az énekes tavaly decemberben jelentette be közösségi oldalán, hogy apai örömök elé néz. Azt is elárulta, lánynevekben a kezdettől fogva egyetértettek feleségével, ugyanis az Abigél jelentése „az apa öröme".

Meghitt családi fotókon mutatta meg kislányát

Az egykori United zenekar frontembere, Pély Barna 2022-ben vette feleségül új párját, Évit, akivel nagyon óvják magánéletüket a nyilvánosság elől. Kislánya születésekor azonban a közösségi médiában is megosztotta az örömhírt.
 

 

