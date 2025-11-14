Adatszivárgási botrány: lesz-e következmény?

A Hír TV-n futó Politikai Hobbista e heti vendége Halász János, a Parlament nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke.

A Politikai hobbista e heti adásában Jeszenszky Zsolt műsorvezető Halász Jánossal, a Parlament nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnökével beszélgetett

A politikus részletesen elmondja a Tisza Párt applikációjához köthető adatszivárgás részleteit.

- Hogy áll jelenleg a nyomozás?

- Mik a jogi és mik a politikai vonatkozások?

- Általánosságban hogyan védik – például maga a kormány – az adatainkat?



