Adatszivárgási botrány: lesz-e következmény?

A Politikai Hobbista új adásában ismét forró témáról esik szó, ez pedig nem más, mint a Tisza Párt applikációjához köthető adatszivárgási botrány, és annak várható következményei.
A Hír TV-n futó Politikai Hobbista e heti vendége Halász János, a Parlament nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke. 

Politikai hobbista, Jeszenszky Zsolt, Halász János
A Politikai hobbista e heti adásában Jeszenszky Zsolt műsorvezető Halász Jánossal, a Parlament nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnökével beszélgetett

A politikus részletesen elmondja a Tisza Párt applikációjához köthető adatszivárgás részleteit.
- Hogy áll jelenleg a nyomozás?
- Mik a jogi és mik a politikai vonatkozások?
- Általánosságban hogyan védik – például maga a kormány – az adatainkat?


 

 

