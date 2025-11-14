Adatszivárgási botrány: lesz-e következmény?

A Politikai Hobbista új adásában ismét forró témáról esik szó, ez pedig nem más, mint a Tisza Párt applikációjához köthető adatszivárgási botrány, és annak várható következményei.
A Hír TV-n futó Politikai Hobbista e heti vendége Halász János, a Parlament nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke.
A politikus részletesen elmondja a Tisza Párt applikációjához köthető adatszivárgás részleteit.
- Hogy áll jelenleg a nyomozás?
- Mik a jogi és mik a politikai vonatkozások?
- Általánosságban hogyan védik – például maga a kormány – az adatainkat?
