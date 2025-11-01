Postaláda titok: senki nem tudja honnan érkezett a rejtélyes meglepetés

A legtöbbünk számára a postaláda csak számlákat, reklámokat vagy képeslapokat rejt, ám egy nő olyan meglepetésre bukkant benne, amely teljesen sokkolta. Fogalma sincs, honnan származik a pénz, és most az internet népétől kér tanácsot: vajon megtarthatja?

Rejtélyes pénz a postaládában

Fotó: Pexels

Döbbenetes, mi lapult a postaládában

Egy amerikai nő a Redditen számolt be róla, hogy férje két 50 dolláros bankjegyet talált a levélszekrényben – teljesen névtelenül. Sem boríték, sem üzenet, sem magyarázat. A házaspár jól él, így azt sem tudják elképzelni, miért küldene nekik bárki titokban pénzt.

Senki sem vállalja magára a pénzt

Először a családban és a barátok körében érdeklődtek, majd egy helyi Facebook-csoportban is kérdezősködtek – eredménytelenül.

A teljes cikket a Bors oldalán találja.

Postaláda: Magyarországon nem pénzre kell számítani

Kevesen tudják, de Magyarországon gyakori jelenség, hogy széncinegék a postaládákban fészkelnek, főként tavasszal. Szakértők szerint a billenőajtós postaládák és a kertben kihelyezett mesterséges odúk hatékonyan megelőzhetik, hogy a kedves, ám kéretlen lakók levelek közé költözzenek.

További hasonló érdekes cikkeinket, az Origo.hu felületén olvashatják.