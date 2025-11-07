Rácz Jenő családi titka: megszólalt Gyuricza Dóra a második gyerekről

Hírlevél

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Gyuricza Dóra most először beszélt arról, hogy mit gondolnak egy újabb gyermek vállalásáról. Rácz Jenő és felesége sokat dolgozik, de a rajongók szerint egyre valószínűbb, hogy szóba került a második gyerek és a családbővítés gondolata.
Rácz Jenő felesége, Gyuricza Dóra a közösségi oldalán válaszolt rajongói kérdéseire, és ezzel ismét felkavarta az állóvizet. A sztárséf és felesége boldog házasságban élnek, közösen nevelik kislányukat, aki idén kezdte az óvodát – most azonban újra felmerült a családbővítés lehetősége - írja a Bors.

Rácz Jenő felesége, Gyuricza Dóra nem zárja ki a családbővítést
Fotó: YouTube / Frizbi TV

Tervben van a második gyerek Rácz Jenőéknél?

„Nagyon szerettem Ausztráliát. Szívesen élnék is kinn, csak nem szeretném otthon hagyni a családom” – írta Dóra, majd egy másik kérdésre reagálva így válaszolt:
„Sosem mondtam ilyet” – utalva arra, hogy nem zárja ki egy újabb baba érkezését.

A pár mindennapjai jelenleg is tele vannak kihívásokkal és örömökkel. Rácz Jenő gyereke most kezdte az óvodát, ami érzelmes pillanatokat hozott a család életébe.
„Nézem Kamit, és arra gondolok, mennyi búcsút szalajtottam el… Repül az idő, és már kislányom van, nem babám” – vallotta meg a megható sorokat Gyuricza Dóra az Instagramon.

Rácz Jenő sikerei

A Michelin-csillagos séf ismét nagyot alkotott: a McDonald’sszal közösen készítette el új burgerét és mártogatósát. Rácz Jenő menüje kizárólag Magyarországon érhető el, és október 9-től minden hazai Meki kínálatában megtalálható.

 

