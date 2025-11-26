Hatalmas felháborodást keltett Rácz Jenő botrányos videója

Az internet napok óta attól hangos, hogy Rácz Jenő és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra Dubajból posztoltak egy új videót, amelyben a séf mindössze annyit mond a feleségének: „Na, egyél!” Elsőre ártatlan, hétköznapi mondatnak tűnhet, mégis komoly vita robbant ki körülötte – idézi fel a Bors.

Rácz Jenő és felesége

Fotó: László Szabolcs

A sztárséf és felesége gyakran mutatják be luxusutazásaikat és gasztronómiai élményeiket az Instagramon, most pedig Dubajból osztottak meg egy videót, amelyben egy elegáns étteremben különleges fogást tálalnak fel. A jelenet középpontjába azonban nem az étel, hanem Rácz Jenő rövid odaszólása került: „Na, egyél.” A felvétel percek alatt bejárta a közösségi oldalakat, és megindultak a találgatások arról, hogy ez vajon kedves, hétköznapi megjegyzés volt-e, vagy egy lekezelő, domináns gesztus.

A Redditen többen is bírálni kezdték Rácz Jenő stílusát, szerintük a mondat távolságtartó és tiszteletlen. Voltak, akik úgy érezték, a jelenet valamiféle alá-fölérendeltséget sugall, és a séf ezzel mintegy „utasítja” a feleségét.

Mások viszont ironikusan reagáltak, túlzónak tartva a felháborodást, és azt írták: ennél sokkal komolyabb problémák is előfordulnak kapcsolatokban.

Sírva vallott Rácz Jenő felesége

Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra a Frizbi című műsorban idézte fel élete egyik legnehezebb időszakát. Dóra elmondta, hogy gyermekük, Kamilla korábban érkezett a tervezettnél, és az orvosok nem láttak esélyt a természetes szülésre. A helyzet annyira súlyos volt, hogy fennállt a veszélye annak, hogy a kisbabát azonnal másik kórházba kell szállítani, miközben őt a császármetszés után a műtőben tartották vissza.

Rácz Jenő és párja újabb titkot rejteget?

Rácz Jenő felesége, Gyuricza Dóra a közösségi oldalán válaszolt rajongói kérdéseire, és ezzel ismét felkavarta az állóvizet. A sztárséf és felesége boldog házasságban élnek, közösen nevelik kislányukat, aki idén kezdte az óvodát – most azonban újra felmerült a családbővítés lehetősége.