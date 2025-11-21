Örökre megváltozik Radics Gigi élete – ez történt vele

Radics Gigi elképesztő örömhírt osztott meg követőivel: eljegyezték. Az énekesnő két évvel ezelőtt vált el kislánya édesapjától, Mikus Árontól, és azóta a rajongók izgatottan várták, mikor talál rá újra a boldogság. Magánéletét titokban tartotta, egészen addig, amíg Párizsban romantikus pillanatokat nem kaptak lencsevégre új párjával, Mackó Mikivel, a ValMar és Manuel producerével – írja a Bors.

Radics Gigi

Fotó: Gábor Zoltán

„Nagyon sokat gondolkoztam, hogyan is kezdjem ezt a posztot. Több mint egy éve dolgozunk az új albumon, amibe benne vannak életem legnehezebb korszakai és legboldogabb pillanatai is. Kendőzetlenül, megfelelési kényszerek nélkül íródtak az új dalok, és úgy érzem, most végre célba értem. Számomra akkor teljes egy történet, ha happy end a vége. Bár miénk még közel sem ért véget, csak most kezdődik számunkra a legizgalmasabb közös utazás! Önzetlen szeretet = BOLDOGSÁG mindenek felett. Fogadjátok szeretettel a szerelem projektünk első darabját.”

