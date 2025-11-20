Megrázó vallomás, így élte meg a klinikai halálát Rékasi Károly

Rékasi Károly nyíltan mesélt életének egyik legdrámaibb élményéről, amely során szó szerint a halálból tért vissza. A színész története sokkolta a Léleképítő sorozat szekszárdi közönségét – írja a Bors.

Rékasi Károly színész

Rékasi Károly felidézte a motorbalesetet, amely gyökeresen megváltoztatta életét. A színész elmondta, hogy a szinkronmunka, a forgatások és a színházi előadások miatt a motorozás volt számára a leggyorsabb közlekedési mód. Egy figyelmetlen autós azonban váratlanul elé kanyarodott, és a színész átrepült a jármű felett.

A mentősök azonnal a helyszínre értek, és sikerült visszahozniuk a klinikai halál állapotából.

A baleset következményeként hosszú kórházi hónapok következtek, és csak fokozatosan tudott újra talpra állni, testileg és lelkileg egyaránt.

Családjáról is beszélt Rékasi Károly

Az est során Rékasi Károly beszélt családjáról is. Édesapjával folytatott hosszú beszélgetései, valamint édesanyja józan tanácsai nagyban segítették a helyes döntések meghozatalában.

