Gyászol a Republic – szívszorító bejelentést tettek közzé

A Republic közösségi oldalán jelentették be a szomorú hírt: elhunyt Kiss Gyula Zsolt, a zenekar sofőrje, aki 59 éves korában távozott az élők sorából - számol be a Bors.

A Republic gyászol, elhunyt szeretett sofőrjük, Kiss Gyula Zsolt

Fotó: Unsplash

Gyászol a Republic zenekar egy szeretett barát miatt

A zenekar megható sorokkal búcsúzott tőle: "Ő volt az, aki mindig ott volt amikor indulni kellett. Aki hajnalban már készen állt, hogy mindenki időben megérkezzen. Aki csendben, mosolyogva tette a dolgát, miközben a stáb zajos világát tartotta mozgásban."

A tagok szerint Kiss Gyula Zsolt nemcsak sofőr, hanem igaz barát is volt, akire mindig számíthattak. „Köszönjük, hogy velünk voltál, hogy vigyáztál ránk, hogy mindig hazaértünk!” – írták a Republic tagjai.

A Republic rajongói kettészakadtak

A legendás Republic zenekarnak számos slágert köszönhet a hazai közönség, azonban a frontember, Cipő halála után sajnos valami megtört. Nemcsak az együttes, hanem a rajongók is kettészakadtak, nem véletlenül terjedtek a pletykák arról, hogy végleg feloszlik a zenekar.

Tömeges rosszullét árnyékolta be a Republic koncertjét

Sokk és pánik tört ki a Republic korábbi koncertjén, amikor a fergeteges hangulat drámai fordulatot vett. A rajongók beszámolói szerint többen is rosszul lettek a nézőtéren, sőt egy súlyos baleset is történt a küzdőtéren. A vérfagyasztó pillanatok közepette egyesek hősiesen próbáltak segíteni, mások pedig még most is a történtek hatása alatt állnak.