Rózsa György megható képet osztott meg az unokájával

Rózsa György nemrégiben egy elbűvölő fotót tett közzé unokájával. A legendás műsorvezető és kisunokája együtt szerepel a képen, a megható pillanat megolvasztotta a rajongók szívét – írja a Bors.

Rózsa György

Az ország egy része aggódott Rózsa György egészségéért a nyáron, amikor súlyos stroke-ot szenvedett. Szerencsére a 78 éves műsorvezető mára már sokkal jobban érzi magát, életmódot váltott, mindennap sétál, és újra munkába állt.

„Az idei nyár nem volt éppen kegyes hozzám, de hála a lányom lélekjelenlétének és a mentők, orvosok, ápolók gyors és kiváló munkájának, szerencsésen felépültem egy stroke-ból” – nyilatkozta Rózsa György.

„Az unoka minden bolondozásra rá tud venni egy nagyapát” – írta legutóbbi fotójához a műsorvezető.

Életmentő műtéten esett át Rózsa György

Egy ártatlan nyári fürdőzés drámába fordult, amikor a legendás tévés rosszul lett a Balaton vizében. Rózsa György életét lánya lélekjelenléte mentette meg. A kórházban életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Súlyos stroke-ja kapcsán szólalt meg a legendás műsorvezető

A 77 éves műsorvezető nyaralása közben lett rosszul. Mint elmondta, stroke érte akkor, amikor épp lányával és unokájával Balatonfenyvesen üdült. Életét két tényezőnek köszönhette: annak, hogy térdig érő vízben volt csak, valamint annak, hogy utolsó erejével segítséget tudott kiáltani.

A népszerű tévés személyiség elmondta, hogy szerencsére minden rendben ment, de most rendszeresen jár kontrollvizsgálatokra. Ugyanakkor pozitívumként említette, hogy időt tud szánni arra, hogy megírja régóta dédelgetett álmát, életrajzi könyvét.