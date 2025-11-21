Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rózsa György

Rózsa György megható képet osztott meg az unokájával

10 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legendás műsorvezető megolvasztotta rajongói szívét legújabb fotójával. Rózsa György az unokájával játszott önfeledten, amikor lekapták a nagyapa-unoka párost.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rózsa Györgytévésunoka

Rózsa György nemrégiben egy elbűvölő fotót tett közzé unokájával. A legendás műsorvezető és kisunokája együtt szerepel a képen, a megható pillanat megolvasztotta a rajongók szívét – írja a Bors. 

Rózsa György
Rózsa György

Az ország egy része aggódott Rózsa György egészségéért a nyáron, amikor súlyos stroke-ot szenvedett. Szerencsére a 78 éves műsorvezető mára már sokkal jobban érzi magát, életmódot váltott, mindennap sétál, és újra munkába állt. 

„Az idei nyár nem volt éppen kegyes hozzám, de hála a lányom lélekjelenlétének és a mentők, orvosok, ápolók gyors és kiváló munkájának, szerencsésen felépültem egy stroke-ból” – nyilatkozta Rózsa György. 

„Az unoka minden bolondozásra rá tud venni egy nagyapát” – írta legutóbbi fotójához a műsorvezető. 

Életmentő műtéten esett át Rózsa György

Egy ártatlan nyári fürdőzés drámába fordult, amikor a legendás tévés rosszul lett a Balaton vizében. Rózsa György életét lánya lélekjelenléte mentette meg. A kórházban életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Súlyos stroke-ja kapcsán szólalt meg a legendás műsorvezető

A 77 éves műsorvezető nyaralása közben lett rosszul. Mint elmondta, stroke érte akkor, amikor épp lányával és unokájával Balatonfenyvesen üdült. Életét két tényezőnek köszönhette: annak, hogy térdig érő vízben volt csak, valamint annak, hogy utolsó erejével segítséget tudott kiáltani.

A népszerű tévés személyiség elmondta, hogy szerencsére minden rendben ment, de most rendszeresen jár kontrollvizsgálatokra. Ugyanakkor pozitívumként említette, hogy időt tud szánni arra, hogy megírja régóta dédelgetett álmát, életrajzi könyvét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!