Rubint Rella keményen visszaszólt a rajongóinak

A Rubint Rella körüli figyelem hónapok óta hatalmas, a válása pedig még mindig rengeteg kérdést vet fel. A fitneszedző legújabb vlogjában őszintén mesélt arról, milyen lelki állapotban van, miért döntött úgy, hogy 33 napra egyedül utazik el, és arról is, miért nem fogja törölni a régi, közös videókat – írj a Bors.

Rubint Rella őszintén beszél legújabb vlogjában a válás utáni nehéz időszakról és az előtte álló 33 napos egyedüli utazásáról. Fotó: Instagram/Rubint Rella

Rubint Rella lelki mélypontja és útja az öngyógyítás felé

Rella szerint az elmúlt hónapok érzelmileg rendkívül megterhelők voltak, és bár a nyár elején még tele volt energiával, mostanra érzi, hogy szüksége van egy hosszabb, mélyebb kikapcsolódásra. Az utazás részben menekülés, részben pedig egy öngyógyító folyamat, amelytől sokat remél.

Elmondta azt is, hogy sokan keresik meg tanácsért, főleg olyanok, akik szintén váláson mennek keresztül. Úgy érzi, mostanra jött el az idő, hogy visszatekintsen és megértse, mi történt vele — ezért is döntött úgy, hogy a vlogokban is őszintébben nyílik meg.

„Ez az én életem nyolc éve volt” — Rella nem törli a videókat

A vlog egyik legmeghatározóbb része az volt, amikor Rubint Rella kimondta: esze ágában sincs törölni a közös videókat. Szerinte ezek a felvételek az ő élettörténetének részei, ugyanúgy, mint a gyerekkori videók:



Nem szeretném letörölni őket, mert az én utam, az én történetem. Nyolc évről beszélünk.

Hangsúlyozta, hogy ha valaki ezt kéri tőle, azt sem érti:



Ha valakit sért, hogy ezek a videók fenn vannak, sajnálom. Ezt józan paraszti ésszel el lehet fogadni.

Rella szerint az egyedülléttől sem tart, hiszen kapcsolatban is gyakran utazott egyedül. Most pedig tudatosan döntött úgy, hogy nem keres új társat — teljes figyelmét saját gyógyulására és önismeretére fordítja.

