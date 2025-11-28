Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor Moszkvába indult, Putyinnal tárgyal

Sport

„Őrületes, lélegzetelállító” – a jövőjéről is beszélt a Fradi BL-győztes játékosa Isztambulban

Rubint Rella

Rubint Rella dögös fotóval üzent: ilyen szexi testtel hódít a válás után

Újabb szexi fotóval kápráztatta el követőit a fitneszedző, aki ismét bomba formában mutatkozott. Rubint Rella válása óta látványosan magabiztosabb és erősebb, amit friss képe is bizonyít.
Rubint Rellaszexi testsztár

Rubint Rella legfrissebb posztja ismét felrobbantotta a közösségi médiát, hiszen szexi testét és bomba formáját mutatta meg követőinek. A fitneszedző a válása után új lendületet vett, és ma már olyan erővel lépett tovább, amely mindenkit lenyűgöz. Rella példás fegyelemmel figyel az edzésre és a megfelelő tápanyagbevitelre, ami egyértelműen látszik hibátlan alakján – számolt be  a nap híréről a Borsonline.

Rubint Rella
Rubint Rella ismét elbűvölte követőit
Fotó: Mediaworks archív

Rubint Rella szexi teste új erővel ragyog a válás után

Rubint Rella válása óta folyamatosan a figyelem középpontjában áll, ám legújabb bejegyzésével ismét megmutatta, hogy nem a múlt határozza meg. A fitneszedző szexi képen villantotta meg edzett testét, amely minden várakozást felülmúl. Rella fegyelmezetten tartja a formáját, és jól látszik, mennyire tudatosan építette fel új életét a válása után.

A fitneszedző bomba formája mindent visz

A sztár régóta hirdeti az egészséges életmódot, és alakján tökéletesen látszik, milyen komolyan veszi a saját tanácsait is. Rubint Rella minden egyes edzésben teljes erővel van jelen, és gondosan ügyel arra, hogy teste megkapja a szükséges tápanyagokat. Nem véletlen, hogy szexi formája sokakat megszégyenítő példává vált. Bikinis fotói alapján hibátlanul állnak rajta a világosabb darabok is – ezt legutóbbi képe is megerősíti.

Így lépett tovább Rubint Rella a férjétől való válása után

Rubint Rella válása hangos visszhangot kapott, de a fitneszedző ma már egyértelműen a továbblépés útját járja. A sztár szexi képei azt mutatják, hogy megőrizte erejét és céltudatosságát, és egyensúlyban építi új mindennapjait. Rella ma már természetes magabiztossággal beszél a válás utáni életéről, amelyet kemény munkával és önfegyelemmel alakított ki.

 

